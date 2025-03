Zelenika za 24sata: Livaković je jedan od najzaslužnijih za pad Francuza, stvarno je fantastičan

Išao je na Svjetsko prvenstvo u Brazilu kao treći golman reprezentacije i mladić u usponu, a onda je nakon nekog vremena ostao bez kluba. Pokušao je preko Poljske i Nizozemske, nije išlo pa se vratio u 2. HNL. Čekao je svoju priliku, strpljivo radio, a danas je najbolji golman HNL-a. Riječ je o Oliveru Zeleniki (31), kapetanu NK Varaždina koji je prolazio kroz uspone i padove, nosio se s pritiskom da bi danas branio na vrhunskoj razini.

Pokretanje videa... 00:18 Trening Vatrenih uoči uzvrata s Francuskom | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prije utakmice protiv Francuske (2-0) govorio je izbornik Dalić o tome kako hrvatski golmani trenutačno ne brane u klubovima, ali ipak je prelomio i dao povjerenje Dominiku Livakoviću (30) koji je to iskoristio na najbolji mogući način. 'Vatrena jedinica' dva mjeseca do prošlog vikenda sjedila je na klupi Fenerbahčea, a onda je Dominik protiv najboljih svjetskih napadača iz redova 'tricolora' maestralno čuvao mrežu.

A kad golman novinarske reprezentacije nazove bivšeg golmana reprezentacije i najboljeg golmana HNL-a da pričaju o izvedbi golmana 'vatrenih', to ne može biti loše.

Split: Utakmica HNK Hajduk - NK Varaždin u četvrtfinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Kad si u takvoj situaciji, teško ti je u glavi, više je to borba sa psihom. Tu je trener, u ovom slučaju izbornik, ali i suigrači te svi uključeni da ti pomognu da u glavi dođeš do najbliže moguće točke na kojoj si bio prije nego se dogodio pad. Tu se stvari slažu već od samog zagrijavanja. Mnogima je ključna ta prva lopta koja ide prema golu kako se završi, a u onakvom ambijentu to nije bilo jednostavno - rekao je Oliver pa nastavio:

- Ja sam se vraćao u ritam, ali to je drugačije jer sam došao u Varaždin i stadion nije bio krcat, pritisak je naravno manji i tim više je njegova izvedba bolja. Nije isto kad u klubu sjediš na klupi i znaš da se moraš dokazati, imaš taj pritisak čekanja i dokazivanja, a onda u dresu reprezentacije slijedi još veći pritisak kad pred 30.000 navijača staješ na gol protiv ponajbolje svjetske reprezentacije.

Ipak, Dominik je bez obzira na sve teškoće kroz koje prolazi u klubu, stao na gol i bio ponajbolji na terenu. Mrežu je ostavio netaknutom, imao je šest obrana i prema Sofascoreu imao ocjenu 8.3 te pokazao Joseu Mourinhu kako treba dobro razmisliti hoće li ga opet ostaviti na klupi.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne treba zaboraviti da Dominik igra u vrhunskom klubu, s vrhunskim igračima i onda dolazi u reprezentaciju gdje ga čeka isto takva i veća kvaliteta. Naravno da u takvim trenucima jako puno igra i sreća, ali kao što je rekao Roger Federer, 'što više treniram, to više imam sreće'. - osvrnuo se najbolji golman HNL-a pa zaključio o maestralnoj predstavi Livakovića:

- Nijedna lopta koja ide u okvir gola nije jednostavna za obraniti, a Livaković je imao strašne reakcije. Prvo su mu dolazile neke lakše lopte i išle prema težima, a ključne je udarce obranio u drugom poluvremenu kad se lomila utakmica. Onda je svima lakše, i momčadi na terenu, ali i nama navijačima. Svakako je jedan od najzaslužnijih što je utakmica tako završila.