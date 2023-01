Zelenski je legendi ukrajinskog nogometa zabranio ulazak u zemlju i izbrisao ga iz povijesti

Anatolij Timoščuk (43) odigrao je za ukrajinsku nogometnu reprezentaciju rekordne 144 utakmice, osvojio je tri ukrajinska prvenstva i kupa, jedan superkup, dobio počasnu državnu nagradu za sport, orden hrabrosti trećeg reda... Sve to od danas, gledajući iz kijevske perspektive, više ne postoji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (44) potpisao je dekret za sankcije za više od 100 ljudi iz javnog života. Na popisu je i Timoščuk, koji je propustio osuditi rusku agresiju na Ukrajinu, već je nastavio raditi kao pomoćni trener Zenita.

- Pitao sam ga kako spava noću, samo mi je rekao: "Ja ne spavam" - ispričao je za Daily Mail bivši reprezentativni suigrač Andrij Jarmolenko (33) prije nekoliko mjeseci i dodao:

- Potom me je Timoščuk nazvao. Rekao sam mu da je oduvijek bio moj idol, a da je sad nitko i ništa. Rekao mi je da od*ebem, i ja sam njemu rekao da od*ebe i to je bilo to. Više se nismo čuli. On je za mene mrtav čovjek.

Timoščuk ne smije ući u Ukrajinu deset godina, zamrznuli su mu svu imovinu i doživotno se u rodnoj zemlji ne smije baviti nogometom. U svakom smislu postao je nepoželjan. Novi rekorder po broju nastupa u ukrajinskoj reprezentaciji sad je Andrij Ševčenko sa 111 nastupa.

Kao kapetan Zenita Timoščuk je 2008. podigao trofej s ukrajinskom zastavom, 2013. to isto napravio u dresu Bayerna s trofejem Lige prvaka, ali se nakon povratka u Zenit 2013. potpuno promijenio. Nakon aneksije Krima i stvaranja samoproglašenih država Luhansk i Doneck godinu potom, on je prestao pokazivati nacionalni naboj. Supruga mu je, inače, Ruskinja.

