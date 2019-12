Želim dostići i Ivicu Olića, biti naš najbolji topnik u Bundesligi

Andrej Kramarić i dalje je nezaustavljiv. Hrvatski reprezentativac u petak je srušio Borussiju Dortmund, Kramarić je njemačkom velikanu presudio lijepim pogotkom glavom u 87. minuti. Naš nogometaš iza sebe ima dojmljive brojke, u osam prvenstvenih nastupa ove sezone postigao je čak pet golova. A toliko ove sezone u Bundesligi imaju i prekaljeni strijelci poput Kevina Vollanda (Leverkusen) ili Pace Alcácera (Borussia D.) koji su odigrali puno više utakmica.

- Zadovoljan sam, moram biti. Pobijedili smo veliku, baš veliku momčad. Gledajte, vodili su nas 1-0, imali dosta prilika zabiti nam drugi i treći pogodak, riješiti utakmicu u svoju korist. Ali, to je nogomet, na kraju smo bili pravi, pokazali pravu energiju i preokrenuli dvoboj. Imam dojam da smo pokazali puno više energije od njih, Borussiju kao da su umorile tolike utakmice u ovom dijelu sezone - kaže nam Andrej Kramarić, pa nastavlja:

- Moj gol? Pa čak sam i sam sebe iznenadio kako sam to uspio pogoditi, točnije kako sam uspio okrenuti glavu i poslati loptu u drugu stranu. Tko ne razumije nogomet možda misli kako je to bila jednostavna situacija, a nije vjerujte mi. Kažem, taj mi gol puno jednostavnije izgleda na snimci, nego što je to bilo uživo. Ma najvažnije je što smo pobijedili, a ako ćemo realno dobili smo bolju momčad od nas.

Na svom kontu sada imate 55. bundesligaških pogodaka, iza vas su Mario Mandžukić (53. gola) i Mladen Petrić (51. gol), a ispred vas je ostao još samo Ivica Olić sa 72 postignuta gola u njemačkoj eliti. No, Olić uz 17 golova viška ima i 117 utakmica više...

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL - Nisam previše razmišljao o tome, ali naravno da bih volio dostići Ivicu Olića po tim brojkama i postati najbolji hrvatski strijelac u povijesti Bundeslige. Velike su to stvari, no za mene je najvažnije što doista uživam u Hoffenheimu, ovdje mi doista ništa ne fali. Ajde, nisam inače toliko 'jak na izjavama', ali cilj mi je zabiti još 18 golova, tu dostići legendarnog Ivicu Olića.

U osam budndesligaških utakmica zabili ste pet golova, vaša je forma na prilično visokoj razini...

- Ma ne, nije. Svjestan sam kako me dugo nije bilo na terenu, kako nisam previše trenirao, pa i kako mogu biti puno bolji. Čak bih rekao kako sam ovih pet golova zabio na nekakvu pamet i iskustvo, a zbog neke vrhunske forme. Jednostavno, poklopilo mi se, a tom brojkom zabijenih golova moram biti zadovoljan.

Kako biste vi opisali vašu 2019. godinu?

- Uh, bilo je tu svega i svačega. Po prvi put sam u karijeri bio dulje ozlijeđen, sada sam presretan što je taj period konačno iza mene. Na kraju sam zadovoljan, uspio sam koliko-toliko skupiti nekoliko utakmica u drugom dijelu sezone, zabiti i pet golova. Bila je ovo zanimljiva godina, ali vjerujem kako će 2020. biti puno uspješnija.

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL Posljednjih godina vaše se ime spominjalo prilikom svakog prijelaznog roka, kakva je sada situacija? Kakve su šanse da ove zime napustite Hoffenheim?

- U nogometu uvijek treba biti realan, vjerujem da to jesam. Da, puno se toga pisalo i nudilo prilikom zadnja dva-tri prijelazna roka, ali imam dojam da će ipak sada biti malo drugačije. Osobno sam zadovoljan ovdje, dugo sam bio ozlijeđen, a iz Hoffenheima me zanima odlazak samo u najveće svjetske klubove. A u zadnje vrijeme nisam puno igrao, pa je pitanje jesam li u ovom trenutku ja njima i zanimljiv, haha.

Hrvatsku sljedeće sezone očekuju novi ispiti, kako zanimljive prijateljske utakmice (vjerojatno Francuska na St. Denisu), pa i Europsko prvenstvo 2020. godine...

- Već sam nekoliko puta rekao, sada ću i ponoviti, meni se uopće ne sviđa ovakvo Europsko prvenstvo koje će se igrati diljem Europe. Mislim kako će se tu izgubiti dojam domaćinstva, bit će tu i previše putovanja, jednostavno nisam fan ovakvog turnira. A sigurno da nas sve 'pali' i ta utakmica s Francuskom, svaki nogometaš voli igrati velike utakmice. A ova s Francuskom, kao i nastupi na Euru sigurno spadaju pod takve.

Andrej Kramarić je nastavio...

- Očekivanja od Europskog prvenstva? Mi smo baš dobri, teško je sada raditi neke usporedbe s Rusijom, ali se svi skupa imamo čemu nadati. Osjećam i vidim kako se nismo poslije Rusije zasitili dobrih rezultata, svi igrači predvođeni Lukom i Raketom rade i individualno, svi žele nove reprezentativne uspjehe. Mlađi smo nego prije, ali možda i za nijansu zreliji.

Foto: Uwe Anspach/DPA/PIXSELL

Kako to mislite?

- Rekao bih da smo promijenili naš mentalitet, znamo što nas očekuje na velikom natjecanju. Hrvatska bi često u povijesti pobijedila nekog velikana, pa onda već u sljedećem dvoboju, protiv neke realno slabije momčadi razočarala. Imam dojam da se nama to ne može dogoditi, prošli smo nešto ovakvo, vjerujemo u sebi i znamo koliko vrijedimo. I dalje smo ponizni, ali gladni novih rezultata.

A kako ćete provesti nadolazeći odmor, Bundesliga se nastavlja tek 18. siječnja...

- Odlazim u toplije krajeve... - sa smješkom je završio raspoloženi Kramarić.

Najbolji hrvatski strijelci u Bundesligi

72 gola - Ivica Olić (238 utakmica)

55 golova - Andrej Kramarić (121 utakmica)

53 gola - Mario Mandžukić (110 utakmica)

51 gol - Mladen Petrić (128 utakmica)