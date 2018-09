Želim tvoj dres na kojem piše: 'Jedini koji je rekao 'ne' Realu'

Još 2006. godine mogao sam otići u Real i Roma nije imala ništa protiv. Ostali su iznenađeni kad sam rekao da ne želim ići ni u Real, niti u bilo koji drugi klub, započeo je svoju priču legendarni Francesco Totti.

Totti je jedan od rijetkih igrača koji je cijelu svoju profesionalnu nogometnu karijeru proveo u jednom klubu. I to ne zato što drugih ponuda nije bilo, nego isključivo zato što je on tako htio, a sada je priznao i da je jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji je imao priliku zaigrati za 'kraljevski klub', ali ju je svjesno odbio.

San svakog dječaka koji voli nogomet je zaigrati za tako veliki klub kao što je Real Madrid, pa se ne događa baš često da Madriđani dobiju odbijenicu od igrača kojeg žele dovesti. Često se zna dogoditi da probleme pravi igračev klub koji ga ne želi pustiti i slično, ali da netko uporno odbija otići u jedan od najboljih klubova na svijetu, to se rijetko viđa.

E, pa upravo to je napravio Totti.

- Pa to je stara priča da me Real u više navrata pokušao dovesti. To je istina, a također istina je i da sam svaki put odbijao te ponude. Sjećam se kada sam zadnji put igrao u Madridu s Romom prije nekoliko godina, prišao mi je Florentino Perez. Tražio je moj dres i na kraju mi rekao 'Ti si jedini igrač koji je rekao 'ne' Real Madridu' - ispričao je 41-godišnjak.

Francesco Totti: "Florentino Perez wanted my shirt at all costs. He wanted me to sign it for him and asked me to write: 'The only player who said no to Real Madrid'. pic.twitter.com/JhE59BY5SX