Želite Bogdanovića gledati na All Staru? I vi možete glasati!

Prosjek od 21.1 koša po utakmici, važni šutevi za pobjedu, nekoliko susreta s 30 ili više poena. Odlike vrijedne sudjelovanja na All Staru, zar ne? Da, to su statistike najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića koji u Utah Jazzu igra sezonu života. Ovlasti su mu ogromne, a kada god ostane sam, Mitchell, Conley i društvo odmah lansiraju loptu njemu u ruke jer unaprijed znaju epilog.

NBA liga otvorila je pravo glasanja za All Star utakmicu koja će se 16. veljače 2020. godine održati u Chicagu, a među slavnom ekipom može biti i hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović.

Foto: Jeffrey Swinger

Navijači imaju pravo glasanja jednom u 24sata, a glasati možete na službenoj NBA stranici, na aplikaciji NBA ili jednostavno na google napišete 'NBA All Star vote' i ime igrača. Glasovi navijača znače 50 posto, a u ostalih 50 posto biraju navijači i mediji. Dakle, trk na vaše laptope, tablete, mobitele i dajte glas hrvatskom košarkašu koji je definitivno zaslužio nastup na All Star vikendu. Glasati možete OVDJE.

Dva igrača koji budu imali najviše glasova će ujedno dobiti titulu kapetana te će odabrati početke petorke, a ostale igrače će odabrati treneri.

NBA All-Star Voting 2020 presented by @Google is officially underway! 🌟



Who has your #NBAAllStar vote?

➡️ https://t.co/a1EZEwfq6n pic.twitter.com/iHQumIo42R