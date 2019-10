Želite gledati Hrvatsku protiv Slovačke? Platite 2.000 kuna!

Ulaznice za utakmicu Hrvatske i Slovačke na Rujevici razgrabljene su u manje od dva sata. Redovi su se u prijestolnici Kvarnera stvorili već od pet ujutro, a tko nije uspio ugrabiti zlatni papirić, on će utakmicu pratiti na televiziji, osim ako nema 2.000 kuna viška!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako to inače biva, cijene karata za ovu utakmicu na crnom tržištu su eksplodirale. Tako je na Njuškalo.hr izašao oglas u kojem jedna osoba prodaje kartu za utakmicu Hrvatske i Slovačke, a cijena ulaznice je vrtoglavih 2.000 kuna.

Foto: njuškalo.hr

Dakle, bacimo se malo u računicu. Ako uzmemo u obzir da je najskuplja karta za ovu utakmicu koštala 200 kn (Tribina Zapad), dolazimo do zaključka da bi s tih 2.000 kuna, koliko navedena osoba traži za jednu kartu, mogli kupiti čak 10 ulaznica. No problem je taj što bi lakše došli do Marsa, nego do toliko ulaznica za utakmicu 'vatrenih'. Rujevica ima kapacitet od 8.279 i nije nikakvo čudo što se sve rasprodalo u manje od dva sata.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi navijači stali su u red već u rano jutro, oko 5 sati, a prije početka prodaje red je bio dug i 400 metara. Svi su nestrpljivo čekali vrijedan papirić kako bi Dalićeve "vatrene" pobjedom ili remijem sa Slovacima ispratili na Euro.

- Došao sam u 5 ovdje, nikog nije bilo. Drago nam je da se igra na Rujevici - rekao nam je prvi čovjek u redu, Dario Brunjak iz Rijeke.

Utakmica Hrvatske i Slovačke igra se 16. studenog od 20 i 45, a taj susret će odlučiti sudbinu naše reprezentacije što se tiče puta na Euro.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pobjeda ili remi "vatrenima" bi osigurali prvo mjesto i izravan plasman na Euro uz vjerojatan status drugog nositelja na ždrijebu završnog turnira 30. studenoga u Bukureštu.

Poraz znači da ćemo ovisiti o rezultatima drugih utakmica i postoji mogućnost da završimo treći. U tom slučaju vjerojatno bismo imali šansu za plasman preko play-offa Lige nacija u ožujku iduće godine.