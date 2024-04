Željko Sopić: Prije dva mjeseca nitko nije računao na Rijeku...

Rijeka je u 2024. u sjajnoj formi s s 11 pobjeda u 12 utakmica, a za jedini poraz momčadi s Kvarnera zaslužan je Dinamo koji je tek u 95. minuti došao do pobjede u 24. kolu HNL-a. I dok će 'modri' finale Hrvatskog kupa tražiti preko Hajduka (srijeda, 19 sati), Rijeka će kao favorit otići u goste Lokomotivi (srijeda, 16 sati).

Lokosi su četvrti u HNL-u s 40 bodova iz 28 utakmica, a za poraz ne znaju od 17. veljače kada su igrali upravo protiv Rijeke, koja je slavila s uvjerljivih 4-0. Trener Riječana, Željko Sopić, najavio je utakmicu...

- Očekuje nas jedna vrlo zahtjevna utakmica na vrlo zahtjevnom terenu. Protiv jako dobre, mlade, poletne i rastrčane momčadi Lokomotive. Koja je u ovom dijelu sezone, ako se ne varam, izgubila samo jednu utakmicu. I to protiv nas, ali na Rujevici. Dakle, u jako su dobroj formi i igraju jako dobar nogomet - rekao je Sopić i nastavio...

- Lokomotiva je izrazito trkačka momčad, veliki adut im je tranzicija, dobro posložena momčad s kojom trener Čabraja dugo radi. Trkački moćna, momčad i ako im ostavite koridore, ako im date prostora po izgubljenoj lopti, naravno da će vas kazniti. S druge strane mi znamo kakvu utakmicu želimo igrati. Odnosno, još važnije: znamo kakvu utakmicu ne želimo igrati. Igrači koji će sutra dobiti šansu će, ja se nadam, tu šansu iskoristiti i odvesti Rijeku u finale kupa. Bit će promjena u odnosu na Rudeš. A istrčat ćemo s 11 igrača. U finalu Dinamo ili Hajduk? Želim Rijeku u finalu, za ovo drugo nemam pojma. Neka se oni ‘dogovore’ tamo.

Rijeka još uvijek nije igrala utakmicu Kupa na Rujevici, stoga se Sopić nada prolasku u finale, koje se od ove godine igra na dvije utakmice.

- Imam maksimalno povjerenje u moju momčad, u dečke koji će sutra istrčati. Nemamo se što lagati, mi sutra tamo idemo pobijediti utakmicu i osigurati prolaz u finale kupa. A isto to očekuje i Lokomotiva i njihov trener Čabraja. Mi ćemo istrčati s jednom respektabilnom momčadi i… Ništa. Ja se nadam da ćemo ove godine gledati Hrvatski kup i – na Rujevici.

Rijeka bez ozljeda

Dobra vijest za Sopića je što nema problema s ozljedama u momčadi.

- Nema ozlijeđenih. Svi su spremni. Pobjeda kod Rudeša bio je tip zaista jedne od onih najtežih utakmica jer su bodovi kao unaprijed ukalkulirani kao osvojeni, cijela Hrvatska nam je unaprijed upisala ta tri boda, ali mi smo ipak morali istrčati na onaj teren i odraditi tih 90 minuta. Neke igrače smo malo odmorili, a jako sam zadovoljan s dečkima, pristupom i ozbiljnošću koju su pokazali. Teren je nešto bolji od onog u Puli i Koprivnici, ali Kranjčevićeva je po kiši, u principu – klizalište. Tako da opet moramo biti maksimalno fokusirani. Nadam se da su se odmorili oni koji su protiv Rudeša dobili poštedu. Polufinale je samo jedna utakmica, kako god bilo moramo napraviti apsolutno sve da pobijedimo i uđemo u finale kupa

Sopić želi ponoviti izvedbu iz prošle međusobne utakmice u kojoj je Rijeka slavila s četiri gola razlike.

- Da, naravno! Jednostavno protiv jedne tako mlade i trkački moćne ekipe kao što su oni ne želite igrom vodu gurati na njihov mlin, neku igru ‘napad za napad’ nego imati kontrolu utakmice u svojim nogama, doći do prilika na svoju kvalitetu i vjeru u svoje igrače. Ako ćete Lokomotivi dozvoliti da vas njihovi poletni i hitri igrači kontriraju, onda bi bi i puno jače momčadi od Rijeke ušle u probleme.

Strateg Rijeke nije pod stresom zato što je njegov klub favorit protiv Lokomotive.

- Ja, iskreno, ne osjećam nikakav pritisak. Treniramo kao i do sada. Mi ćemo napravit ćemo sve da prođemo Lokomotivu, da uđemo u finale, a onda… Neka bolji pobijedi.

Sopiću jedna utakmica prolazi kroz glavu

Otkrio je i je li pripremao momčad za penale.

- Nisam. Jučer je bio Uskršnji ponedjeljak i radili smo samo jedan uvodni trening. Danas ćemo malo ponoviti i te prekide. To je osnova prije svake kup utakmice jer su produžeci i penali uvijek mogućnost.

Prisjetio se iskustva u Kupu iz igračkih dana.

- Prolazi mi kroz glavu jedna utakmica koja je otišla u penale i… Nisam se baš proslavio, ali – nema veze. To je bilo tada. Srećom, sad neću ja ni igrati, ni pucati penale ako dođe do njih. Kao igrač Zagreba dvaput sam ispadao od Dinama, finale kupa smo jednom igrali protiv tadašnje Croatije pa završili utakmicu s osam igrača i izgubili u Maksimiru. S Belupom bio u finalu… Ma gledajte, kup je jedno specifično natjecanje. Ako ste taj dan pravi pobijedit ćete i idete dalje, ako ne stisnete ruku protivniku i gotovo.

Komentirao je i promjenu u formatu Kupa. Finale se sada igra na dvije utakmice, umjesto jedne.

- A to je neki organizacijski dio priče. Nema smisla da vam dođu gostujući navijači i unište pola stadiona. Netko je to odlučio, a meni malo je čudno da se stalno igra jedna, a onda finale na dvije utakmice. Ja sam zagovornik toga da sve igra jednu utakmicu. Jer draž Kupa je da mali pobijede velike, a da bi mali dobili priliku pobijediti velike moraju imati idealnu situaciju: jednu utakmicu i to kod kuće. S druge strane možda je finale na dvije utakmice i pravednije. Ali… Tko sam ja da odlučujem? Imamo HNS i ljude koji donose te odluke.

Ističe kako je atmosfera u svlačionici išta unatoč tome što Rijeka vodi u prvenstvu.

- Osjećamo se jednako kao i prije. Do pred jedno dva mjeseca nitko nije računao na Rijeku. Sad su počeli malo računati. Ali gledajte… To je stvar vas novinara i ljudi koji se bave statistikama. Mi treniramo iz dana u dan, želimo biti što bolji i skupiti što više bodova. To jedini cilj. Mislim da, kako sezone ide kraju, taj pritisak koji raste za Rijeku – nije prevelik”.