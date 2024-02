Željko Sopić uoči Dinama: Bod dovoljan? Može se dogoditi da izgubimo. Teško, ali zašto ne?

Prije svega čestitam Dinamu na pobjedi protiv velikog kluba poput Betisa. Bio sam na utakmici, kao i na onoj protiv Varaždina. Pokazali su pravo lice u četvrtak, a protiv Varaždina malo drugačije zbog umora. No, mi u Maksimir idemo odigrati hrabro. Nisam siguran, ali uvjeren sam u pozitivan rezultat, započeo je trener Rijeke Željko Sopić u najavi derbija protiv Dinama.

Riječani dolaze kao vodeća momčad lige na Maksimir nekoliko dana nakon što se Dinamo 'osokolio' u Europi. I stadion je bio ispunjen, a svjestan je Sopić da ga isto čeka u nedjelju. Ali i iz Rijeke stiže oko 2000 navijača.

- Stadion će biti ispunjen koliko može, imat ćemo navijače iza leđa. Imamo mladu momčad, potentnu, a idemo odigrati hrabro i odnijeti bodove na Rujevicu. Veći pritisak na Dinamu? Vjerojatno ste u pravu da možda imaju veći pritisak, ali osjećaju i moji igrači.

Riječani na raspolaganju neće imati Niku Jankovića, a Riječani bi mogli ispustiti vrh ako izgube utakmicu, a dan ranije pobijedi na gostovanju kod Varaždina.

- Pričati 13 kola prije kraja da je ovo bitka svih bitaka, nema smisla. Polazišna je točka bolja za nas, ali neće to ništa odlučiti. Idemo uživati i pokazati gard koji nas krasi neko vrijeme - objasnio je Sopić.

'Modri' su nakon pobjede protiv Varaždina (1-0) 'bocnuli' suce na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Rijeka - Lokomotiva (4-0)

Pokretanje videa ... 01:37 Rijeka - Lokomotiva 4-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ne komentiram suđenje, vjerujte mi da od 10 utakmica na devet tek u tunelu saznam tko sudi. Dinamo? Morate njih pitati zašto to rade, nema razloga da mi sada pričamo o tome. Ne zanima me.

U svom se stilu Sopić osvrnuo i na razlike između Rijeke koju je preuzeo i vodio u prvoj utakmici na Maksimiru i one danas.

- To je isto kao da me pitate razliku između toga kad prvi put uđete u kuću i kad u nju uđete nakon što tamo živite 10 godina - vjerojatno ju malo bolje poznajete. U klubu sam bio dva i pol dana kad smo igrali tu utakmicu, čak nisam ni bio u Rijeci jer mislim da smo sletjeli iz Lillea i imali dva prekrasna treninga u Buzinu, stvarno sjajni tereni, bio sam sretan tko go da je to organizirao - rekao je Sopić.

Zanimalo je novinare tko će krenuti u napadu, Obregon ili Mirko Marić.

- Što očekujete da sad odgovorim? Svi treniraju, svi daju sve od sebe. Odluku sam donio, ali neću reći. Kužim, vi morate pitati, ja moram odgovoriti. Imamo manjih problema, nadam se da ćemo sve sanirati, a istrčat će oni za koje mislimo da su najbolji - istaknuo je Sopić pa objasnio zbog par pitanja da s nekima nikad neće imati isti pogled na nogomet.

Posebno je prokomentirao mišljenje jednog novinara da je u zadnjem susretu 'agresijom' Dinamo nadigrao Rijeku.

- Agresijom? Kod mene u Rudešu staneš na crtu pa budeš agresivan tamo... Ova igra zove se nogomet i na Maksimiru ćemo vidjeti tko je bolji u nogometu. Agresivan možeš biti ako ti to netko dozvoli.

Bi li ga zadovoljilo vraćanje na Rujevicu s jednim bodom?

- To su opet ova pitanja... Kviskoteka i to. Bitan je gard. Može se dogoditi i da izgubimo. Teško, ali može se dogoditi. Jako teško. Ali vi meni recite, kakav bih to bio trener ako bih rekao da u Zagreb idem ne izgubiti? Ako je Rijeka imala takvog trenera, taj je u krivom poslu. I to se ne odnosi samo na Rijeku. Naglašavam, ostavit ćemo srce na terenu i nadam se da će gledatelji sa stadiona otići sretni.

Utakmica 24. kola HNL-a između Dinama i Rijeke na rasporedu je u nedjelju, 25. veljače, s početkom u 15 sati na Maksimiru uz prijenos na HRT-u 2 i MaxSportu.