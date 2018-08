'Žena Ćire Blaževića spasila mi je frizuru. Ćiri nije bilo drago...'

Život ponekad piše romane, a tako se najbolje može opisati životna i nogometna priča ikone hrvatskog nogometa, legendarnog Veldina Karića koji će u studenom navršiti 45 godina, a koji je nedavno potpisao za NK Varteks.

U svoju nogometnu avanturu krenuo je iz Koliba Gornjih, klubu u kojem su s njim igrali bratići Edin i Zemir Mujčin.

- Danas djeca imaju sve, ali nemaju ono najvažniji - neizmjernu ljubav prema nogometu. Nama je nogomet bio sve. Jedva smo čekali kraj nastave da bi mogli igrati nogomet. Kopačke nismo imali, igrali smo bosi - rekao je Veldin Karić koji je kasnije otišao u Polet iz Bosanskog Broda, da bi potom stigao i sarajevski Željezničar.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od streljanja ga spasio trener

Već kao kadet i junior obarao je sve rekorde po broju golova te je sa 16 i pol godina debitirao za seniore Želje.

No, Karićevu sreću u Sarajevu prekinuo je rat.

Grad je bio pod opsadom i Karić je odveden na strijeljanje.

Spasio ga je njegov trener Nenad Starovlah, a jedini uvjet bio je da potpiše za Vojvodinu iz Novog Sada što je kasnije i učinio. No, ubrzo je prebjegao u Hrvatsku i branio je boje Marsonije.

- U Marsoniji smo imali odličnu ekipu i osvojili smo peto mjesto u 1. HNL što je najveći uspjeh u povijesti kluba - dodao je Karić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Između Karića i Inzaghija odabrali - Karića

Kasnije je uslijedio transfer u Torino.

Dobro je svima poznato da su se Torinezi dvoumili između Pipa Inzaghija, no odabrali su Karinha.

- Nisam se baš tamo snašao. Zabio sam jedan gol, nije me baš išlo. Gađao sam samo prečke i stative, no opet na meni je napravljeno sedam penala - objasnio je Karić.

- Nisam znao talijanski, no dodijeljena mi je profesorica s kojom sam svaki dan učio. Ubrzo sam svladao jezik i bilo je lakše. Javio mi se i Vladimir Jugović koji je tada igrao u Juventusu, no nisam se mnogo družio s igračima s područja bivše Jugoslavije – naglasio je Karić koji je poslan na posudbu u švicarski Lugano.

Tamo se bolje snašao i postigao je šest golova u 16 nastupa.

Godine 1997. stigao je u Varteks i doživio je nogometnu renesansu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S Dalićem u svlačionici

- Vrijeme koje sam proveo u Varteksu mi je najljepše u karijeri. Klub je bio odlično posložen, imali smo kvalitetnu ekipu, a 1. HNL je bila mnogo kvalitetnija. Igrali smo europska natjecanja i bilo je predivno. Na kraju sam zavolio barokni grad i tu se skrasio - ispričao je Karić, koji je svlačionicu dijelio sa sadašnjim hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem.

- Zlatko je napravio pravi posao. Ovaj rezultat za mene nije čudo jer smo znali da imamo pojedince vrhunske kvalitete koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, no tu se vidi ruka Zlatka Dalića koji je poradio na psihičkoj pripremi tih igrača. Malo nas je pomazila i sreća pa je rezultat stigao - naglasio je Karić koji je nakon Varteksa otišao u Dinamo gdje je ozlijedio koljeno.

Oporavio se zaigrao za Inter iz Zaprešića, ali u utakmici protiv Međimurja otišli su križni ligamenti.

- Dobro sam se oporavio nakon operacije, ali više nisam igrao na vrhunskoj razini - rekla je legenda Varteksa koja je igrala u niželigašima kao što su Dinamo iz Apatije, Drava iz Kuršanca, Oriolik, Samobor i Borac iz Kunovca.

I u poznim nogometnim godinama zabijao je golove i očaravao publiku.

Potpisao za Varteks

- Moram zahvaliti svojim prijateljima Andriji Ceniću i Filipu Furjanu iz Kinezisa koji svakodnevno rade sa mnom - naglasio je Karić koji je ovih dana potpisao za Varteks koji se natječe u Četvrtoj hrvatskoj ligi Čakovec – Varaždin.

- Imam još štošta za pokazati. Dobro se osjećam i vjerujem da imam snage za 45 minuta vrhunskog nogometa. Naravno mogu rasporediti snagu i na 90 minuta, ali to neće biti to jer kod mene nema kalkulacija - dodao je Karić koji sa svojom suprugom Silvi živi u varaždinskom kvartu Banfica.

Foto: Varteks

Ćiru je živcirala moja frizura

Ima i psa Belu pasmine cane corso, staru godinu i četiri mjeseca.

- Kao što znate i veliki sam ljubitelj životinja. Bela se vrlo zaštitnički ponaša i ne bih je mijenjao za ništa na svijetu - rekla je nogometna ikona koja je najpoznatija po svojoj frizuri.

- Ako me Ćiro, kod kojeg su svi morali biti uglađeni, nije ošišao, neće nitko. Poznata je anegdota da me Ćiro upoznao sa svojom suprugom i on je pita: „Je l’ tako da se mora ošišati, frizura mu je užasna?“ A ona kaže: „Ne, baš mu lijepo stoji.“ Ćiri nije bilo drago, ali frizura je preživjela i to mogu zahvaliti njegovoj supruzi. Inače, uvijek me šiša gospođa Vesna koja ima salon u Njemačkoj i Varaždinu. Ja se naručim, a ona dođe iz Njemačke da samo mene ošiša - kaže Karić koji je u dresu Varteksa zabio 53 gola.

- Naravno da imponira kad vas nazivaju ikonom. Zadovoljan sam svime učinjenim u karijeri i sretan sam kao čovjek to mi je najvažnije - rekao je Karić koji ima trenerskih ambicija.

- Nogometu sam cijeli život i on mi je dao sve. Imam B licencu i ići ću u Bosnu i Hercegovinu položiti A trenersku licencu. Nemam sad prevelike ambicije i želja mi je na početku svoje nogometno znanje prenositi na djecu - zaključio je Karić.