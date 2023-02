Žena Danija Alvesa konačno ga je posjetila u zatvoru: Neću ga napustiti u najgorem trenutku

Dani Alves (39) još uvijek je u katalonskom zatvoru zbog optužbi za silovanje, a španjolski mediji otkrili su nove detalje o slučaju.

Najtrofejniji nogometaš u povijesti, podsjetimo, uhićen je 20. siječnja zbog optužbi za seksualno napastovanje djevojke u noćnom klubu u Barceloni u noći na 30. prosinca.

Brazilski nogometaš konačno je vidio ženu Joanu Sanz (29) nakon uhićenja u Barceloni.

- Neću ga napustiti u najgorem trenutku u životu - rekla je Sanz okupljenim novinarima.

Alves je nekoliko puta mijenjao iskaz tijekom istrage, a sve kako bi, navodi obrana, sakrio činjenicu da je prevario suprugu u noćnom klubu.

Njegovi odvjetnici tvrde da je žrtva pristala na seksualni odnos. Istraga još uvijek traje.

Novi detalji o slučaju

El Mundo se raspisao o novim detaljima u slučaju. Policija je konačno uzela izjave od svjedoka iz noćnog kluba, uključujući prijatelje, menadžere i zaposlenike noćnog kluba Sutton, gdje je Alves proveo noć 30. prosinca. El Mundo je otkrio da su istražitelji pronašli spermu na podu u zahodu, što odgovara iskazima Alvesa.

Presudnu ulogu u slučaju igraju 20 minuta prije nego što su Alves i djevojka zatvorili vrata privatne VIP sobe. Prema pisanju El Munda, dokazi trenutno idu na korist nogometaša. Žrtva tvrdi da je Alves bio nasilan i uporan.

Foto: CHARLES PLATIAU

Međutim, ranije tijekom večeri, djevojka je u društvu dvije prijateljice bila pozvana u privatnu sobu gdje se Alves zabavljao s prijateljem. Tamo je Alves, navodi žrtva, maltretirao djevojke, a taj su navod potvrdile i žrtvine prijateljice. One su odbile prijaviti Alvesa kao podršku prijateljici.

- Uzeo mi je ruku i stavio na penis. Ja sam ju maknula, a on je to učinio dvaput, drugi put s velikom silom. Ponovno sam ju maknula, meni se to gadilo - rekla je žrtva, piše El Mundo.

Foto: ALBERT GEA

- Srušila sam se, bila sam veoma uplašena da mi nešto ne ubaci u piće. On je inzistirao i bilo je veoma teško - dodala je.

Alves je navodno hvatao žrtvu za stražnjicu dok su plesali i pričao joj u uho na portugalskom, što ona nije razumjela. Alves je platio i bocu pića, koju žensko društvo nije konzumiralo jer su već imale piće.

Najčitaniji članci