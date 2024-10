Žena Tysona Furyja izgubila bebu dan prije meča s Usikom: 'Znao sam, nije ni morala reći'

Kad se nije pojavila uz ring, znao sam da je nešto veliko, rekao je Gyps King Tyson Fury (36), koji je u svibnju izgubio meč od Ukrajinca Oleksandra Usika. Mirror je objavio kako je Furyjeva supruga Paris, s kojom ima sedmero djece, izgubila dijete u šestom mjesecu trudnoće, samo dan prije borbe Fury - Usik.

Ukrajinac je u tom meču slavio podijeljenom odlukom sudaca i postao apsolutni vladar teškaške kategorije. Paris je suprugu rekla da neće doći na borbu jer ima visok tlak. No on je znao da nešto nije u redu. Rekao je da ona uvijek dođe taj tjedan, a sad je nije bilo.

- Ponudili su mi privatni avion da dođe po nju, ali ona je rekla da ne može. Pitao sam je što je bilo, ali nije mi htjela reći. Znao sam da je veliki problem. Rekao sam bratu: 'Izgubila je dijete'. Nije mi to morala ni reći. Znao sam da smo izgubili dijete - ispričao je Tyson Fury i dodao:

- Nije to nikakva izlika. Ali bila je šest mjeseci trudna, to nije mala stvar. Izgubila je dijete koje je nosila šest mjeseci dok sam ja bio u drugoj zemlji. Nisam mogao biti uz nju i to mi jako teško pada. Ali nije mi htjela ništa reći. Sve je zadržala za sebe - dodao je britanski boksač koji će pokušati uzvratiti Usiku za poraz u Rijadu 21. prosinca.

- Kad sam u ringu, mislim samo na to. Nema izlika. Hoćemo li imati još djece? Ne znam, nisam siguran hoće li se moći oporaviti od toga - rekao je.