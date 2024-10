Zebec zbog skandalozne odluke i poništenog gola Belupu neće više uopće suditi ove sezone!

Mario Zebec (42) više neće suditi HNL ove sezone. Hrvatski nogometni savez, doznaje Večernji list, skinuo ga je sa sudačke liste nakon što je poništio gol Slaven Belupa protiv Rijeke (0-0), što je za mnoge bila skandalozna odluka. Zabio ga je Dominik Kovačić glavom u 35. minuti nakon kornera Ljubana Crepulje, u skoku je bio Ante Majstorović. No Zebec je svirao prije nego što je lopta ušla u gol, vjerojatno vidjevši faul Ilije Nestorovskog na Ivanu Smolčiću.

Reagirao je i HNS, koji mu takvu pogrešku nije oprostio i na prvoligaške travnjake do daljnjega neće gaziti.

- Taj gol je trebalo priznati i tu nema govora. Ništa drugo osim gola ne možemo raspravljati. Razumijem VAR suca koji je prije toga upozoravao na duel Smolčića i Nestorovskog. Nije bio toliko pribran i koncentriran, osjećaje moraš ostaviti po strani. Na terenu moraš biti smiren, udahnuti i čekati. To je najbitnije kod VAR-a, da se pričeka. Svaki sudac koji sudi VAR morao je proći edukaciju da dobije certifikat s kojim može suditi. Bezbroj puta se na edukaciji priča da se pričeka i vidi. Ne znamo kako bi završila ova utakmica jer je Slaven imao 1-0, ali on je morao biti priznat. Da je sudac imao sreće i svirnuo djelić sekunde kasnije, onda bi se VAR mogao uključiti jer je lopta bila u golu. Svirao je potezanje Nestorovskog prema Smolčiću, ali to je premalo. Da je imao mogućnost pogledati snimku to bi i vidio. Najteže je Slavenu koji je izgubio bodove. A nije lako biti sudac kada znaš da si tako ključno pogriješio. I vjerujem da bi u tom trenutku najradije propao u zemlju, ali moraš suditi dalje - rekao je bivši elitni sudac i sudački ekspert MAXSporta Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza".

- Kao prvo, kada padne gol i da je sudac prosudio da je to prekršaj, onda bi mogao ostati kod svoje odluke. Kada pada gol, moraš imati nešto, udaranje, povlačenje s dvije ruke... Da netko nekoga prebaci pa onda možeš reći da je to prekršaj, prije postignutog zgoditka. Tu treba upotrebljavati zdrav razum i razmišljati što je dobro za utakmicu.

Puno oštriji i izravniji bio je Joško Jeličić.

- Mario Zebec ima 42 godine, može suditi još tri godine, ali ja ga za dobrobit hrvatskog nogometa molim da prestane suditi. Čestitam Kovačeviću što je bio pristojan, ja bih dobio takvu kaznu da do četvrtog mjeseca ne bih mogao sjesti na klupu.

O svemu se priopćenjem oglasio i Slaven Belupo:

"Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s Bertrandom Layecom iz Francuske, objavila je analizu suđenja iz devetog kola SuperSport HNL-a i potvrdila ono što smo ionako svi znali - Slavenu je opet, po drugi put u sezoni, poništen regularan gol. Riječ je o situaciji iz 35. minute, kada je Kovačić glavom zabio, a Zebec iz samo njemu poznatih razloga gol poništio.

Da je gol sasvim regularan potvrdio je i slovenski sudački ekspert i priznati međunarodni djelitelj pravde Damir Skomina, ustvari potvrdili su svi koji se razumiju u nogomet, ali sve to malo vrijedi našem prvoligašu, koji je opet nepravedno ostao bez bodova. Baš kao i na otvaranju sezone na Poljudu."