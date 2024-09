Žestoki Gattuso: Ova pobjeda je za Nikolu Kalinića, predsjednik kluba je izrekao laž o meni!

Hvala igračima, ovo je bio težak tjedan, trebalo je igrati s velikom dozom karaktera i to smo definitivno napravili. Zbog toga im hvala, rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso nakon pobjede nad Dinamom 1-0.

Golom Marka Livaje "bili" su preuzeli prvo mjesto na ljestvici nakon nepotpunog šestog kola HNL-a.

Pokretanje videa... 00:44 Dinamo - Hajduk 0-1: Livaja šokirao Maksimir i doveo 'bile' na vrh prvenstvene tablice | Video: 24sata/Video

- Ne treba još gledati na ljestvicu, prerano je. Veseli me što igramo dobro i poboljšavamo se iz utakmice u utakmicu, na kraju sezone vidjet ćemo gdje smo stigli - kazao je legendarni talijanski nogometaš za MAXSport i onda, bez pitanja o krizi u klubu, nastavio:

- Ovu pobjedu posvetio bih Nikoli Kaliniću. Za njega možete reći svašta, ali ne da je lažljivac i to potpisujem. On me nagovorio da dođem tu, da nije njega ja nikad ne bih bio tu. Hvala mu ovim putem i njemu još jednom posvećujem pobjedu.

Hajduk je prije tri dana uručio otkaz sportskom direktoru Nikoli Kaliniću i doveo mu ekspresno zamjenu. Gattuso je čvrsto uz njega.

- Zbog ovih dečki koji su danas bili na terenu ili klupi, to je jedini razlog zašto sam tu. Oni me uveseljavaju. Odradio sam više od 400 utakmica i vidi se ovo jako, jako rijetko. Gušt je svaki dan doći na trening i voditi momčad koja me slijedi i napreduje.

- Situacija je takva kakva je, ali nemam što previše razmišljati o obećanjima. Neke stvari su mi obećali, ali nisu ispunili. Nije istina što je rekao predsjednik da nismo pričali 10 dana, nego mjesec dana. Sport mi je donio teške situacije, navikao sam na njih i to je očito moja sudbina. Mogao sam birati hoću li odustati ili boriti se, odlučio sam definitivno boriti se - rekao je Gattuso i komentirao još malo utakmicu:

- Sviđalo mi se izdanje moje momčadi, odigrali smo defenzivno jako dobro, Dinamo ima snage i kvalitete da može jedan na jedan napraviti štetu vrlo brzo, imali su prilike, ali limitirali smo ih. Morali smo tako igrati, ali odradili smo dobar posao i svidjelo mi se kako smo igrali.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako ćeš nastaviti raditi s ovim ljudima iznad sebe, upitao ga je Joško Jeličić na španjolskom.

- Moramo ostati uz momčad, moramo ostati hladne glave. Posao je jedina cesta kojom moramo ići. Ne znam što će biti, ali ja sam navikao na to, ne bojim se toga. Bojim se momčadi koja se ne bori i ne poštuje pravila. Ovo vrijeme je drugačije, moraš biti profesionalac i poštovati pravila, raditi. Jer ako nisi čist u glavi, za dvije-tri minute će te izbaciti. Ne bojim se raditi, imam ogromna mu*a, nisam se bojao cijeli život. Ako me momčad ne bude slijedila, idem bez problema. Ali vidio sam u njihovu pogledu u ova tri mjeseca da su mi dali sve. Da nije tako, sigurno bih otišao - rekao je Gennaro Gattuso.