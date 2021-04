Navijači i dalje ne smiju na stadione, ali zato su se najzagriženiji obožavatelji Liverpoola dosjetili kako da zauvijek ostanu u glavama Madriđana. Oni su, naime, kamenovali klupski autobus Real Madrida koji je dolazio na Anfield.

Polomili su stakla, ali, na svu sreću, samo vanjska tako da nitko od nogometaša 'kraljevskog kluba' nije nastradao, a i nema ozbiljnije materijalne štete.

😳@RealMadrid’s team bus has been attacked on their way to their @ChampionsLeague 2nd leg vs @LFC! pic.twitter.com/cOzWPrpOoq

Iako ne smiju na tribine Anfielda, engleski navijači dočekali su Madriđane bakljadom i pjesmama posvećenim svom najdražem klubu.

Liverpool i Real Madrid od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka, a 'kraljevi' imaju prednost 3-1 iz prvog susreta.