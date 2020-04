ZG 'panenka': Edin Julardžija potpisao profesionalni ugovor...

Dinamo je već počeo graditi momčad za budućnost, u Maksimiru su danas potpisali profesionalni ugovor s Edinom Julardžijom (19). Mladi nogometaš jedan je iz generacije 'zagrebačkih fakina', juniorske momčadi Dinama koja je ove sezone stigla do četvrtfinala Uefine lige mladih. Edin Julardžija je plemeniti veznjak (rođen 21. siječnja 2001.), 'desetka' te momčadi.

- Ne mogu vam opisati što za mene znači ovaj potpis. Od prvog dana i dolaska u Maksimir jedini cilj je bio igrati za prvu momčad i danas sam korak bliže ostvarenju snova. Svjestan sam vremena u kojima se nalazimo, situacije u društvu i onoga što dolazi nakon korone, ali mislim da se s jednim pozitivnim stavom možemo suočiti sa svim izazovima. Hvala klubu koji vjeruje u mene, dosadašnjim trenerima i suigračima te obitelji bez koje bi ovo bilo nemoguće - rekao je Edin po potpisu ugovora.

Navijače Dinama oduševio je 'panenkom' na utakmici osmine finala juniorske Lige prvaka protiv Bayerna...

- 'Panenka' protiv Bayerna? Bila je situacija, mi dinamovci to imamo u sebi. Došao je trenutak i zabio sam. Oni su svoje dvije prilike iskoristili i zabili taj nesretan gol. Sve se dobro završilo na kraju i čekamo Benficu u Zagrebu. Uvijek je lijepo igrati pred Bad Blue Boysima, stvarno je bio doživljaj, za ovakve utakmice treniramo - rekao nam je tada Edin Julardžija.

A zanimljivo, Julardžija je još 2014. godine odbio - Chelsea, te jedan je od rijetkih igrača iz ove generacije koji je od prvog dana član Dinama...

- U Dinamo sam stigao još sa šest godina, a i dalje sam sebi najveći kritičar - kazao nam je prije godinu dana Edin Julardžija, pa dodao:

- Rastao sam gledajući Modrića, Sammira i Mandžukića, njihove sam dresove nosio po igralištima, tako da su to heroji mog djetinjstva kao dinamovca. Luka Modrić je čudesan, najbolji na svijetu, ali mi imamo još svjetskih klasa poput Rakitića.

Za seniorsku momčad Dinama debitirao je u prijateljskoj utakmici protiv Širokog Brijega...

- Bilo je pozitivne treme i nervoze, ali sve je ispalo dobro. Čim je krenula utakmica samo sam se koncentrirao na ispunjenje trenerovih zahtjeva, pa treme više nije bilo. Nisam prošao nikakvu inicijaciju, ali bih nosio lopte, bočice s vodom ili neke stvari kada god bi to trebalo. Ipak sam bio najmlađi, to je red, sasvim normalna stvar. Veselim se trenutku kada ću zaigrati za Dinamo službenu utakmicu, to bi mi bilo ostvarenje dječačkog sna - kaže Julardžija koji je rođen na Ferenščici, a sada živi na zagrebačkim Ravnicama.