'Zidane i Pogba se sastali? Pa dobro, nemam problema s tim'

Manchester Unitedu ne cvjetaju baš ruže ove sezone, a nije baš da su cvjetale i prethodnih godina. Nadali su se čelnici kluba kako su tmurni dani iza njih nakon dolaska Ole Gunnara Solskjaera, no klub je ušao u crnu rupu u posljednje vrijeme i nikako da se izvade iz nje. Norveški trener je probudio momčad nakon što ih je preuzeo u prosincu 2018. godine, no čini se da je to bilo kratkotrajno buđenje jer njegova momčad opet igra ispod svake razine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sukladno lošim rezultatima, tu se javlja i nezadovoljstvo kod nekih igrača, primjerice onih koji smatraju da zaslužuju puno više. Jedan od njih je Paul Pogba za koga se zna da već duže vrijeme želi otići iz Manchestera. Klub ga ne pušta, ali za to se on sam bacio na posao. Francuski reprezentativac je već neko vrijeme ozlijeđen, a reprezentativcu stanku iskoristio je za odlazak na kratki odmor u Dubai. Obzirom koliko je i kako igrao ove sezone, nije baš da mu je potreban odmor, no čini se da je on na Bliski Istok otišao i radi nekih drugih razloga.

U isto vrijeme je u Dubaiju bio trener Real Madrida Zinedine Zidane koji je imao svoje obveze pa su njih dvojica iskoristili tu priliku te su se sastali. Nije poznat razlog njihovog sastanka, a to je sve komentirao i trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer.

Foto: JASON CAIRNDUFF

- To je fotografija. Kad ste u Manchester Unitedu, ljudi vas fotografiraju. Nemam uopće problema s time. Paul je dio naših planova. Protiv Arsenala i Rochdalea je igrao ozlijeđen, trpio je bolove. Pokušao se ponovno vratiti, ali bol je bila prejaka pa je otišao na dodatne preglede i morao na rehabilitaciju. Sad se oporavlja i već radi nekoliko dana normalno - rekao je norveški trener pa rekao ono što većinu zanima.

- Nisam čuo da Paul ne želi biti ovdje. Paul želi ostati i igrati dobro - rekao je Solskjaer kod kojeg, čini se, ipak postoji blagi strah da bi ga mogao napustiti najbolji igrač...

Pogba je u United stigao 2016. godine za 105 milijuna eura kako bi riješio neke stare račune, no ove sezone baš ne briljira, kao ni njegov klub.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Oni su na 12. mjestu Premier lige nakon osam kola i imaju samo devet bodova, čak 15 manje od prvoplasiranog Liverpoola. Francuz je odigrao pet utakmica, ali učinak ne možemo vidjeti ni mikroskopom jer ga nema. Nije zabio nijedan gol niti je ijednom asistirao. Rekli bi ipak malo premalo za igrača koji sebe smatra najboljim veznjakom svijeta.

Iako je u takvoj formi, Zidane i Real ga svejedno žele iako im se nudi i Christian Eriksen čija je era u Tottenhamu pri kraju. Što su na kraju Zidane i Pogba dogovorili, ne znamo, ali možda ćemo saznati u zimskom prijelaznom roku.