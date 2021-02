Otkaz? Ja sam miran, uopće ne razmišljam o tome, govorio je trener Zinedine Zidane nakon Realove blamaže u Kupu i ispadanja od trećeligaša Alcoyana.

Nakon svakog kiksa Madriđana, španjolski mediji spominju Zidaneov odlazak iz Reala. Već mjesecima ga sele, kao potencijalne nasljednike spominju Raula, Juliana Nagelsmanna i Massimiliana Allegrija. Francuski trener, koji je osvojio s Realom tri Lige prvaka i prošle sezone La Ligu, nije zaslužio takav tretman, no nije puno razbijao glavu o glasinama, mirno je odgovarao i na pitanja takve prirode. Ali sve do danas.

Real Madrid u subotu u sklopu 22. kola La Lige gostuje kod Huesce, a Zidanea je dan uoči utakmice dočekalo poznato pitanje. Hoće li podnijeti ostavku ukoliko klub opet kiksa?

- Jeste li ozbiljni kada me pitate hoću li otići? Pa svaki dan me smjenjujete! Ako vi znate odlazim li, zašto me to onda uopće pitate? Prošle godine smo osvojili prvenstvo. Da, mi, Real Madrid. Osvojili smo prvenstvo prošle godine, a ne prije deset godina. Pokažite malo poštovanja prema tome. Previše stvari pričate i morate nekad o tome povesti računa i preuzeti odgovornosti. Recite meni u lice sve što imate, a ne iza mojih leđa - rekao je bijesni Francuz koji je izgubio živce.

Real je u ovoj sezoni prošao kroz nekoliko kriza. Prvo je opasno prijetilo ispadanje iz Lige prvaka nakon poraza od Šahtara u gostima, ali Madriđani su zaredali sa sedam pobjeda u svim natjecanjima i prebrodili krizu. No tako se barem činilo. Luka Modrić je već ranije govorio kako jednu utakmicu odigraju sjajno, a onda tri loše. I takav način ih je doveo do nove krize.

U posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima Real je triput izgubio, samo jednom pobijedio i jednom remizirao. Prvo je uzeo samo bod u gostima kod Osasune pa izgubio od Athletic Bilbaa u polufinalu Superkupa. Uslijedio je potom i najbolniji udarac, a to je poraz od trećeligaša Alcoyana i ispadanje iz šesnaestine finala Kupa.

Unatoč svemu što je učinio za klub i kao igrač i kao trener, navijači su zazivali njegov odlazak, a španjolski mediji su ga već smijenili. No već u sljedećem susretu Real je opet dominirao. Pobijedio je u gostima Alaves 4-1 i činilo se kako se opet vidi izron iz krize. No nakratko. U posljednjoj utakmici Real je kod kuće izgubio od Levantea 2-1 te se doveo u tešku situaciju u domaćem prvenstvu. Barcelona, koja je zaostajala desetak bodova, sada ima isti broj bodova, a Atletico Madrid deset bodova više uz utakmicu manje.

Unatoč teškoj situaciji, Zidane je rekao kako ni ne pomišlja otići s klupe, a od medija je zatražio poštovanje prema igračima i njegovom stožeru. Najavio je da će se na kraju sezone dogoditi neke promjene u klubu, ali nije htio otkriti o čemu je riječ.

- Obećajem vam da ćemo se boriti za trofeje, da nećemo odustati do samog kraja. Mi smo momčad koja je uvijek tako postupala - zaključio je Zidane.