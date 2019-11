Zidane prepriječio put Mandži u United: Pogba blizu Reala?

Maurizio Sarri drži se svoga recepta cijelu sezonu, a kako i ne bi kada odlično funkcionira. Juventus je pobjedom nad Milanom zasjeo na vrh Serije A, a niti sekunde igre u cijeloj priči nije doprinio hrvatski napadač Mario Mandžukić. U Sarrijevoj klasičnoj formaciji za Slavonca nema mjesta, a Mandžo je već odavno u potrazi nove sredine.

Najizglednijim se čini odlazak u Manchester United i to već u zimskom prijelaznom roku pa čak i za upola manju plaću nego što ima u Juveu. Žuri se Mandži, a žuri se i Talijanima koji žele u svoje redove vratiti Paula Pogbu u vezni red.

Gazzetta dello Sport piše da su u Torinu pripremili 50 milijuna eura te jednoga ili čak dva igrača kako bi s Old Trafforda doveli Francuza, no od ponude "keš plus igrač gratis" uvijek je bolja ona sa samom "lovom", ali većim iznosom, a to pripremaju na Santiago Bernabeu.

Poznato je da Zinedine Zidane gaji simpatije prema sunarodnjaku te da Realu novca ne manjka, ali ukoliko ponuđeni iznos ne bude dovoljan, spremni su i Madriđani u transfer uključiti Jamesa Rodrigueza.

Ukoliko United prihvati ponudu iz Torina, skupa s Hrvatom mogao bi putovati i Emre Can, Blaise Matuidi ili Daniele Rugani. Podsjetimo, Pogba je u ljeto 2016. godine iz Juventusa stigao na Old Trafford za čak 105 milijuna eura.