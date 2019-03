Zidane: Trebao mi je odmor od Reala, bit će velikih promjena...

Zidane je otišao na ljeto 2018. iz Madrida zbog neslaganja s Perezom, no kada je vidio da je vrag odnio šalu, šef Reala se posuo pepelom i pozvao legendarnog Francuza da opet preuzme momčad...

Uprava kluba sastala se u poslijepodnevnim satima na Santiago Bernabeuu gdje su dogovorili sporazumni raskid ugovora sa Santiagom Solarijem. Potvrdili su i Zidanea kao novu opciju na klupi, a francuski je strateg potpisao do lipnja 2022. godine.

- Prvaci smo Europe u nogometu i u košarci. To je povijesni rezultat, ali sada prolazimo kroz teške trenutke. Znamo kako se navijači osjećaju - rekao je predsjednik Reala Florentino Perez pa nastavio:

- Uvijek težimo najboljem, ali stvari u posljednje vrijeme nisu išle najbolje. Nećemo nikada zaboraviti trud i odanost klubu koju je pokazao Santiago Solari. Zahvaljujem mu i želim da ostane u klubu - kazao je Realov 'boss', a potom je predstavio novog/starog trenera Zidanea.

- Dragi Zizou, vratio si se ovdje i tvoj povratak dokazuje koliko zapravo voliš ovaj grb, koliko voliš Real Madrid. Velik si dio klupske povijesti, mi kao madridisti veoma smo ponosni na tebe - kazao je Perez, a potom riječ dao Francuzu.

Trebao mi je odmor

- Jako sam sretan što sam se vratio kući. To je sada najbitnije. Jedva čekam početi s poslom sutra. Napustio sam Real jer sam trebao odmor, momčad je trebala promjenu nakon što smo sve osvojili."

- Odlučio sam se vratiti jer me predsjednik nazvao. A budući da previše volim ovaj klub, evo me tu sada. Vraćam se nakon osam mjeseci.

Marcelo i Isco opet u konkurenciji

- Neću razmišljati o tome što se događalo između igrača ove sezone. Želim se fokusirati samo na preostale utakmice do kraja sezone. Vidjet ćemo što će se događati u budućnosti, ali sada je fokus samo na ostatku sezone - kazao je Zidane pa dodao:

- Što se Marcela i Isca tiče, to su iskusni igrači koji su osvojili mnogo titula i neću ulaziti u to što se dogodilo s njima. Neću sada razgovarati o pojačanjima, bit će vremena i za to.

- Napravit ćemo određene promjene za sljedeću sezonu, ali o tome neću sada govoriti. O tome ćemo ja i predsjednik raspravljati kasnije - rezonirao je bivši igrač, a danas opet trener Reala.

Madrid tuguje

- Na ulici je bilo onih koji su mi htjeli čestitati, ali i onih koji bi mi govorili ružne stvari. Ali to je tako. Težak je zadatak pred nama. U nekim stvarima sam griješio, kao što je bilo neosvajanje Kupa kralja ili loša forma u prvenstvu Španjolske.

- Razumijem i tugu svih madridista što sam napustio klub ljetos, ali sada sam spreman na novi izazov.

Zinedine Zidane je optimist.

-.Biti trener je dobra stvar, ali trenirati Real Madrid je nešto sasvim posebno. Imam dobar predosjećaj u vezi budućnosti.

Ne želim pričati o Ronaldu

- Problem nije Cristianov odlazak. Sada imamo 11 utakmica pred sobom i samo o tome želimo razmišljati. Ronaldo je dio Realove povijesti, on je jedan od najboljih igrača u povijesti, ali nećemo govorit o njemu.

- Jako sam sretan što sam se vratio, ali sada razmišljam samo o subotnjoj utakmici i susretu s igračima - rekao je Zizou.

- Trebao sam odmor, ali sada sam pun želje da budem ovdje i vratim se treninzima. To je velika prilika za mene, možda je bolje da se ovo događa sada, a ne prije četiri mjeseca. Otišao sam nakon osam mjeseci jer sam mislio da je to najbolje za sve.

- Momčad je trebala promjenu. Ponavljam, osjećao sam da je moja odluka bila najbolja za sve. Možda se nekima ne sviđa što sam se vratio, ali ja obožavam Real i to je najbitnije.

- Stručni stožer bit će isti kao i onaj s kojim sam radio prošle sezone. Ja ovisim o igračima. Znam da ovo nije bila lagana sezona za nas, ali ne možemo uvijek i pobjeđivati.

- Gledao sam sve utakmice ovdje na Bernabeuu, svi znaju da je ovo bila teška sezona. Ali ponekad treba prihvatiti promjene - završio je Zidane.