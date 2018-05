Zidaneova pila naopako: Pa nije Real favorit protiv Liverpoola...

Premda je posljednje dvije godine osvojio Ligu prvaka, te unatoč svom svojem iskustvu, Real Madrid nije favorit u subotnjem finalu s Liverpoolom u Kijevu, rekao je u petak trener madridskog kluba Zinedine Zidane na konferenciji za medije.

- Ne, nismo favoriti. Može se o tome govoriti no mi znamo da to nije tako. U našoj svlačionici uopće ne razmišljamo tako. Niti smo mi favoriti niti je to Liverpool, izgledi su 50:50“, napomenuo je Zidane.

- Da bi smo pobijedili u toj utakmici moramo jako dobro odigrati“, dodao je.

Real Madrid u obranu naslova prvaka Europe kreće sa svim svojim igračima. Nitko nije ozlijeđen i svi se nadaju zaigrati no 45-godišnji Francuz odbio je otkriti sastav.

- Svi moji igrači su jako dobri no netko će otpasti s popisa a netko ostati na klupi. Neki igrači će vjerojatno biti razočarani no čim počne utakmica moraju biti uz svoju momčad. Mi smo grupa, cjelina a to je jedino važno - rekao je.

Hrvatski vezni igrač Luka Modrić očekuje se od prve minute dok bi Mateo Kovačić svoju priliku mogao čekati s klupe. Kovačić je u finalu u Milanu 2016. ostao na tribini a u Cardiffu 2017. na klupi.

Real Madrid je tada pobijedio Atletico Madrida i Juventus pa je sada došao u priliku napraviti povijesni rezultat.

- Osjećamo se kao u uvijek uoči neke utakmice. Zadovoljan sam što smo u još jednom finalu, a ove trenutke danas i sutra više nikada nećemo proživjeti i zato trebamo uživati u njima - izjavio je.

Real Madrid je na putu do finala prošao s drugog mjesta skupinu u kojoj su bili Tottenham, Borussia Dortmund i APOEL a zatim je izbacio PSG, Juventusa i Bayern München.

- Iza nas je puno rada. Sigurno i puno talenta no prije svega puno rada. Doći u jedno finale nije lako - napomenuo je Zidane koji je sjeo na klupu kraljevskog kluba u siječnju 2016. godine.

Na drugoj strani ga čeka 50-godišnji Jürgen Klopp, njemački trener koji od listopada 2015. vodi crvene s Anfielda.

- Kao trener jako poštujem tog gospodina. Jako je iskusan. To što je napravio u nogometu je fantastično - rekao je.

Kapetan Sergio Ramos također je pohvalio Liverpoolovog trenera te odbacio nagađanja da će Englezi biti motiviranjiji jer nisu igrali u finalu Lige prvaka od 2007. godine.

- Ovo je scenarij u kojem uvijek postoji dodatni motiv. Osim toga ova ekipa ima ponos ali i glad za daljnjim pobjeđivanjem. Privilegij je braniti naslov Lige prvaka i ući u povijest - istaknuo je 30-godišnji stoper. Pun je samopouzdanja nakon trijumfa nad francuskim, talijanskim i njemačkim prvakom.

- Sada nam preostaje završni udarac protiv velike momčadi - poručio je Ramos. Osjeća se ugodono u Ukrajini jer je ondje sa španjolskom reprezentacijom 2012. godine osvojio naslov prvaka Europe.

- Ukrajina mi je zbog toga draga - naglasio je. U subotu će ondje imati zadatak zaustaviti Mohameda Salaha, egipatskog napadača s 10 pogodaka u Ligi prvaka ove sezone. Više je zabio samo Ramosov suigrač Cristiano Ronaldo. On je 15 puta zatresao mrežu te je najbolji strijelac natjecanja.

- Ima igrača koji prolaze, dođu pa odu, ali i onih koji ostaju. Ništa se ne može usporediti s Messijem ili Cristianom ali Salah je veliki igrač. Htjet će se dokazati. Želim mu sve najbolje nakon sutrašnje utakmice - zaključio je Ramos.

Posebno bi mogao biti motiviran Marcelo, lijevi bek Real Madrida. Klopp je, prema pisanju španjolskim medija, ovaj tjedan rekao da on voli ići visoko u napad pa se ne stiže vratiti u obranu što bi mogla biti prilika za Liverpool. Marcelo je nazvan slabom točkom Real Madrida.

- Nisam vidio da su te riječi izašle iz njegovih usta. U ovakvom finalu žele staviti riječi nekome u usta. Ja sam zadovoljan onime što radim, ne moram nikome ništa dokazivati. Ali kažem, to od njega nisam čuo pa ne mogu niti komentirati više od ovoga - rekao je Marcelo na konferenciji za medije.

Real Madrid je dvanaest puta bio prvak Europe a Liverpool pet od čega zadnji put 2005.

- Znamo što moramo napraviti, a ja znam kako igrati da bih pomogao ekipi. Bit će teško, nije tu samo Salah, nisu tu samo dvojica ili trojica njihovih igrača već čitav kolektiv. I jedni i drugi napadamo, ovisi kako će početi utakmica, sve je moguće. Bit će to pravi spektakl za ljubitelje nogometa - zaključio je Marcelo.