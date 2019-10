Zinčenko: Ljudi, vodite ljubav cijelu noć, Ukrajina je na EP-u!

Zvijezda Manchester Cityja, Oleksandr Zinčenko ludo je proslavio plasman svoje domovine Ukrajine na Euro 2020. godine. Nakon pobjede nad Portugalom 2-1, golovima Romana Jaremčuka i Andrija Jarmolenka, Zinčenko je cijelom svijetu htio pokazati kako se osjeća.

Čak niti 700. jubilarni gol Cristiana Ronalda nije bio dovoljan da zaustavi Ukrajince, a nije bio dovoljno dobar niti da makne svjetla reflektora sa Zinčenka. Dok su ga novinari intervjuirali, on je odlučio napraviti pravi šou. Plesao je i galamio, a čak je i prekinuo intervju sunarodnjaka Andrija Jarmolenka koji je išao uživo iz televizijskog studija.

