'Živjela sam za skijanje, a sada mi se život okrenuo naopačke!' Nisam imala saznanja da bi se to moglo dogoditi, lagala bih kad bi rekla da nisam razočarana. Ali, koliko god mi sada to ružno izgleda, trebam biti čovjek i zahvaliti se ruci koja me je hranila, kaže Ida Štimac