'Živjeli smo u plutajućem selu u vojnoj bazi, čudesno! Sad idem u lov na Svjetsko prvenstvo'
Pored tih afera koje su bile, ja sam jako zadovoljan s financiranjem olimpijskog odbora. Nadam se naravno da će biti i bolje. Došli su novi ljudi u HOO, pogrešaka će biti, ali ja im želim puno sreće, rekao je Pravdica
Hrvatska se s Mediteranskih igara u talijanskom Tarantu vratila s rekordnim brojem medalja. Hrvatski sportaši osvojili su čak 39 odličja, od čega je žest zlata, 18 srebra i 15 bronci. Srebro je kući ponio i Filip Pravdica (31) u skoku u dalj. Skočio je 8,14 metara, nedostajalo mu je nekoliko centimetara za zlato, ali je pokazao da se vratio u vrhunsku formu.