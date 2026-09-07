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Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
FILIP PRAVDICA ZA 24SATA: PLUS+

'Živjeli smo u plutajućem selu u vojnoj bazi, čudesno! Sad idem u lov na Svjetsko prvenstvo'

Piše Jakov Drobnjak,

Pored tih afera koje su bile, ja sam jako zadovoljan s financiranjem olimpijskog odbora. Nadam se naravno da će biti i bolje. Došli su novi ljudi u HOO, pogrešaka će biti, ali ja im želim puno sreće, rekao je Pravdica

Hrvatska se s Mediteranskih igara u talijanskom Tarantu vratila s rekordnim brojem medalja. Hrvatski sportaši osvojili su čak 39 odličja, od čega je žest zlata, 18 srebra i 15 bronci. Srebro je kući ponio i Filip Pravdica (31) u skoku u dalj. Skočio je 8,14 metara, nedostajalo mu je nekoliko centimetara za zlato, ali je pokazao da se vratio u vrhunsku formu.

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