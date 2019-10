Život novog norveškog čuda: 'Pa on radi sve kao Cristiano'

Erling Braut Haaland (19). Zapišite i zapamtite ovo ime novog norveškog čuda koje će žariti i paliti europskim nogometom u budućnosti. Norveški nogometaš se protiv Genka upisao u knjige rekorda zabivši hat-trick u debitantskom nastupu u Ligi prvaka, a protiv Liverpoola je utrpao još jedan te se tako izjednačio s Gnabryjem na vrhu najboljih strijelaca ovog elitnog europskog natjecanja.

On je u Salzburg stigao iz Moldea za pet milijuna eura, a obzirom kako igra, to je prava bagatela. Ukoliko ste ikonski ljubitelji nogometa, onda ste sigurno čuli za njegovog oca Alf-Ingea Haalanda koji je igrao u Manchester Cityju i Leedsu, no karijera mu nije potrajala baš dugo jer mu je Roy Keane 2003. godine u jednom startu slomio nogu i tako ga otpremio u prijevremenu mirovinu.

Zbog toga se Erling odlučio na nogomet. Kako bi ispunio svoju želju, ali i očevu koji nije ispunio do kraja svoj nogometni potencijal. Za njega smo mogli čuti na ljeto kada je Hondurasu utrpao čak šest golova na SP-u do 20 godina. Da, nije Honduras baš sad neka nogometna zemlja, više su egzotika, ali realno, u današnje vrijeme je praktički nemoguće zabiti nekome 12 golova, a to je njegova Norveška uspjela.

Radi sve kao Cristiano

Njegov uzor je Cristiano Ronaldo, a od njega je pokupio baš sve. Radnu etiku, ponašanje i prehranu. Naime, Patrice Evra nedavno je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac.

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji. Čuo je jednom priču Patricea Evre koji je rekao da je ručao često s Ronaldom i da je on jeo samo ribu i ništa više. Erling radi sve to i pokušava imati isti način ishrane kao Ronaldo koji je s 34 godine i dalje jedan od najboljih na svijetu - rekao je njegov otac Alf-Inge.

Sav taj rad i trud je pokazao ove sezone u kojoj je u 11 utakmica zabio čak 18 golova, a četiri je utrpao u Ligi prvaka. Liverpool je protiv njegovog Salzburga u 2. kolu grupne faze vodio 3-0 i mislili su da je pobjeda osigurana. Ali onda je u igru ušao čudesni Norvežanin i zabio gol za 3-3. Austrijanci su bili u deliriju, izgledalo je da mogu do izjednačenja, ali Liverpool je na kraju zabio za 4-3 i došao do pobjede. U prvom kolu njegova momčad je pobijedila Genk 6-2, a on je utrpao čak tri gola.

Dva susreta odigrao je i za norvešku reprezentaciju, a kada se sjetimo da Norvežani još imaju i Martina Odegaarda koji napokon pokazuje zašto ga je Real doveo još prije četiri godine, onda shvatimo koliko će ta skandinavska reprezentacija biti jaka u budućnosti.

Tata, tata, zabio sam na Anfieldu

Haalandov otac zabio je Liverpoolu na Anfieldu 1997. godine u porazu njegovog Leedsa od 3-1, a sada se može i on hvaliti da je to uspio napraviti.

- Sada imam isti broj golova na Anfieldu kao i moj otac. Kad sam bio mali, često mi je ponavljao da je zabio gol na Anfieldu. Hvalisao se. Sada, kada se budemo vidjeli, moći ću mu reći da sam ga i ja dao Liverpoolu - rekao je ovaj čudesni mladić.

Salzburg ga je u siječnju doveo za pet milijuna eura, njegova vrijednost je sada 12, a uskoro bi to moglo vrtoglavo skočiti u nebesa. Jasno je da su Austrijanci napravili fantastičan potez i sigurno je da će na njemu jako puno zaraditi, no Haland itekako ima puno toga pokazati, a naročito u Ligi prvaka.

S ovakvim stavom i radnom etikom kao Cristiano Ronaldo može samo napredovati, a tko zna, možda u budućnosti dostigne razinu koju je godinama držao njegov uzor i idol.