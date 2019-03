'Životinje!' Zbog komentara na ovu fotku reagirao je i premijer

Australska ragbijašica Tayla Harris (21) na društvenim mrežama objavila je fotografiju s treninga nakon koje je dobila hrpu komentara koji su je potresli. Većina komentara na Facebooku i Instagramu je obrisana, a radi se o seksističkim i uvredljivim komentarima koji su uznemirili mladu sportašicu u čiji se slučaj uključila policija, ali i australski premijer Scott Morison. Sve se na kraju pretvorilo u pokret potpore mladoj Australki ali i svim sportašicama koje trpe neku vrstu uznemiravanja.

Sve je počelo nakon fotografije koju je objavila Tayla, koja u australskoj ragbijaškoj ligi igra za Charlton. Uslijedili su komentari koji nemaju baš nikakve veze sa sportom, a koji su uzrujali mladu sportašicu. Sve je završilo čak i na vijestima.

Insekti

- Kukavički insekti. Eto, to su ljudi koji su ostavili takve komentare. Ne treba ih drugačije tretirati nego insekte koji ispoljavaju neki oblik mržnje i trebali bi se probuditi i razmisliti što rade - rekao je australski premijer Scott Morison.

Većina komentara je obrisana, neki su sami obrisali komentare nakon lavine koja je uslijedila i potpore mladoj sportašici. No teško da će im to pomoći.

Koliko god mislili da su sigurni u toplini svog doma, trebali bi razmisliti još jedanput, jer sve što rade na internetu ostavlja nekakav trag koji će, prije ili kasnije, dovesti policiju do njihova doma.

- Moja zadnja loža je OK, ali komentari koji me vrijeđaju i koji su seksistički nisu uopće u redu. To sam ja na poslu koji radim, time se bavim, razmislite o tome prije nego komentirate, životinje! - napisala je Tayla Harris.

Nije tu stala, neke je komentare prijavila policiji.

- Ako ljudi govore ovakve stvari nekome koga ne poznaju, što tek rade iza zatvorenih vrata? Ne smije ostati na ovome jer ovo je možda početak nasilja. Možemo mi pričati koliko hoćemo, ali ti ljudi koji su ostavili komentare vjerojatno se sad negdje smiju. Zabrinuta sam, što ako neki od tih ljudi dođe na utakmicu? Sad samo o tome razmišljam - rekla je Australka.