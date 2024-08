Životna priča braće Sinković: Majka ih je pogreškom upisala na veslanje, sad su najveći ikad

Dva olimpijska zlata i jedno srebro posebno sjaje među više od 50-ak medalja koje su nabrali tijekom bogate karijere. A danas su u svoje vitrine legendarni hrvatski sportaši, braća Martin (34) i Valent (36) Sinković dodali novu medalju. Zlatnu u dvojcu na pariće na Olimpijskim igrama u Parizu.

Time su braća Sinković još jednom dokazali svoju veličinu, koja je u svijetu veslanja već odavno poznata. Prvo njihovo odličje u dvojcu na pariće osvojili su 2008. godine u kategoriji mlađi seniori. Godinu kasnije osvojili su broncu u Banyolesu u istoj disciplini u Svjetskom kupu.

Iako su u Parizu slavili u dvojcu na pariće, Sinkovići su prošle godine odlučili kako će napadati zlato u dvojcu bez kormilara! Na kraju su se ipak odlučili za dvojac na pariće, a u nedavnom intervjuu za 24sata obrazložili su svoju odluku.

- Brinula nas je loša forma, nismo to namjerno napravili ha-ha. Bilo je to više zbog nekih tehničkih detalja jer smo promijenili disciplinu. Očekivali smo da ćemo se prije priviknuti, ali sad smo već puno bolji. Treba pokazati to na natjecanju - rekao je Valent, a Martin dodao...

- Prošlo nam je kroz glavu da možda i nismo trebali mijenjati disciplinu, ali vjerujemo u sebe i dalje.

Sinkovićima se isplatila vjera

Ta vjera na kraju im se isplatila. Sinkovićima su u leđa gledali svjetski prvaci Roman Roeoesli i Andrin Gulich i britanska posada koja je vodila sve do posljednjih sto metara utrke. Sinkovići su najavili odmor nakon Pariza tijekom kojeg će odlučiti u kojoj će se disciplini natjecati u budućnosti.

A kako je počela ova čudesna veslačka priča? Treći brat Sinković, Matija, to nam je objasnio jednom prilikom.

- Moja dva brata uvijek kažu da sam ih ja povukao u veslanje, ali ja uopće nisam htio da idemo na taj sport. Mama je umjesto kajak-kanu kluba greškom nazvala veslački, pa sam krenuo na veslanje, a onda su mi se kasnije pridružili Valent i Martin i, evo, postali legendarni veslači. A tko zna što bi bilo da je mama okrenula pravi broj - rekao nam je treći brat Sinković, Matija

Prije odlaska na prvi veslački trening Martin i Valent su najprije trenirali gimnastiku pa vaterpolo i nogomet.

Sinkovići trenirali gimnastiku, vaterpolo i nogomet

- Kad sam išao na gimnastiku imao sam tri godine i malo toga se sjećam. Vaterpolo sam, pak, trenirao u Mladosti. Bio sam najmlađi pa se nisam nikako uspio probiti. Najčešće sam nosio torbe drugima. Bio sam dobar plivač, vaterpolo sam trenirao dvije godine - istaknuo je Martin, dok je stariji brat Valent krenuo s nogometom.

- Pet ili šest godina sam trenirao nogomet. Prvo u Zagrebu, pa u Dragovoljcu i Lokomotivi. Igrao sam na poziciji lijevog beka. U Lokomotivi sam bio standardan, ali nisam bio neka klasa. Kad sam ozlijedio kvadriceps, otac mi je savjetovao da se pridružim braći na veslanju. Bilo mi je žao otići, no otac je shvatio kakvi odnosi vladaju u nogometu - rekao je Valent.

U veslanju je novca malo...

Osvojili su sve, ali nisu zaradili bogatstvo. Da danas završe karijeru, morali bi tražiti posao.

- Da, morali bismo raditi, novca u veslanju je malo. Na natjecanjima nema nikakvih financijskih nagrada, no od države za medalje na najvećim natjecanjima dobijemo novac - rekao je Martin

Obojica su vjenčani, za supruge Manuelu (Martin) i Antonelu (Valent). Valent i Antonela imaju sinove Karla i Luku,