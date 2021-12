Ne vjerujem u Boga, vjerujem samo u sebe samog. Život je ovdje i sad. Kad si mrtav, mrtav si. Nisam ni praznovjeran, ja odlučujem kako će se stvari razvijati, kazao je nedavno Zlatan Ibrahimović (40) u velikom intervjuu za Corriere della Sera.

Majka Jurka je katolkinja, otac Šefik musliman pa se često susretao s pitanjima koje je on vjeroispovijesti. Zlatan je tvrdio da je samo nogomet njegova religija. Bez obzira na sve, poštuje sve religije pa je u pauzi od utakmica i treninga odlučio obići Svetu stolicu.

Veliki Šveđanin skoknuo je do Vatikana gdje je posjetio papu Franju. Ibra je zajedničku fotografiju objavio na društvenim mrežama. Dvije riječi bile su dovoljne.

- Mir i ljubav.

Gdje god dođe, Ibrahimović privlači pozornost. No sama činjenica da s 40 godina igra na vrhunskoj razini je fenomen. I ne samo to. Neuništivi Šveđanin je ove sezone zabio sedam golova u deset utakmica te je i s veteranskim godinama nezamjenjiv u Milanu koji i ove sezone lovi naslov u talijanskoj ligi. No, godine rade svoje pa su i ozljede sve učestalije. Ali, kako igra i kako izgleda, dojma smo da bi mogao jednog dana prestići i Miuru koji je aktivan s 54 godine.

Imao je teško djetinjstvo i put prema nogometnom vrhu bio je prožet mnogim preprekama. Baku je izgubio u bombardiranju Hrvatske, a brat Sapko preminuo je od leukemije.

- Kao dijete bio sam težak, problematičan. Čim sam se rodio, babica me ispustila s metra visine. Cijeli život je bio težak. U školi sam bio drugačiji; drugi su bili plavi, sa svijetlim očima i normalnim nosevima. Ja sam bio taman, s velikim nosom. Govorio sam drugačije od njih, kretao se na drugačiji način. Roditelji mojih školskih kolega potpisivali su peticiju da me se izbaci iz razreda. Uvijek me pratila mržnja. I na početku sam reagirao loše. Izolirao bih se. Kasnije sam naučio patnju i mržnju pretvoriti u snagu - rekao je Zlatan u velikom intervjuu za Corriere della Sera.

