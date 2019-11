'Dođoh, vidjeh, pobijedih. Nema na čemu, opet gledajte bejzbol'

Dođoh, vidjeh, pobjedih. Hvala LA Galaxy što ste mi pomogli da se ponovno osjećam živim. Navijačima Galaxyja - željeli ste Zlatana, dao sam vam Zlatana. Nema na čemu. Priča se nastavlja... Vratite se gledanju bejzbola, oprostio se od sad već bivšeg kluba na Twitteru švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (38).

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr