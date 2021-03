Većina nogometaša je s 39 godina već u mirovini, neki skupljaju posljednje plodove svog rada u egzotičnim zemljama igrajući za 'žnj' klubove, a netko igra za reprezentaciju i najbolji je igrač Milana. Taj netko je Zlatan Ibrahimović (39). Fenomen.

Veliki Zlatan vratio se u švedsku nogometnu reprezentaciju nakon pet godina izbivanja, no njegova povratnička presica protekla je u emotivnom ozračju. Ibra je poznat kao 'bad boy', karizmatičan i 'tvrd', ali i on ima svoje bolne strane.

Njegova Švedska će u kvalifikacijama za SP u tjedan dana igrati protiv Gruzije, Kosova i Estonije te će njegova reprezentacija morati biti u karanteni, a Ibra se zbog toga i rasplakao.

Taj trenutak pogledajte OVDJE.

Dobio je pitanje o svojoj obitelji, a Zlatan je na to pustio suze pa priznao da mu je jako teško što neće moći vidjeti suprugu i sinove koji već neko vrijeme žive u Švedskoj dok je on u Milanu. Nakon toga je došao red na vedrije teme, a Ibra je ubrzo opet postao Ibra.

- Ako mene pitate, ja sam najbolji na svijetu, ali to ovdje ne pomaže. Samo želim svoje iskustvo staviti na raspolaganje momčadi i obećao sam izborniku da ću biti presudan faktor. To sada moram dokazati na terenu - kazao je nogometaš Milana.

Iako mu je 39 godina na leđima, Ibrahimović se odlučio vratiti u reprezentaciju nakon pet godina. Zlatan je otišao u reprezentativnu mirovinu nakon neuspjeha sa Švedskom na EP-u 2016. godine kada su ispali iz grupne faze s jednim remijem i dva poraza.

No s reprezentacijom nikad nije napravio ozbiljniji rezultat i to je boljka koja ga je kopkala sve do danas. Šveđani su u međuvremenu postali konkurentna reprezentacija pod vodstvom Anderssona, što smo se i mi mogli uvjeriti prošle godine, probili su se do četvrtfinala SP-a u Rusiji te su se plasirali na Europsko prvenstvo.

Ibrahimović je izrazio želju za povratkom u Švedsku. Izbornik Janne Andersson prvo nije htio jer nije htio remetiti mir u reprezentaciji vrlo dobro poznajući Ibrin teški temperament, ali ubrzo je razmislio i shvatio da bi mu donio više prednosti nego mana pa ga je odlučio pozvati za kvalifikacije za SP jer je i sam svjestan koliko pojačanje će to biti za njega i ostale igrače.

- Izbornik i ja znamo što je najbolje za reprezentaciju i danas sjedim ovdje pred vama. Ako sam ovdje, to nije zato što se zovem Zlatan Ibrahimović, već zato što zaslužujem biti ovdje - rekao je Zlatan pa nastavio:

- Sve što sam prije radio ne znači ništa. Osjećam se dobro, želim biti uključen i osjećam da još uvijek mogu dati doprinos reprezentaciji. Ja sam samo dio slagalice - kazao je on.

Zlatan je jedan od najboljih nogometaša u povijesti Švedske te najbolji strijelac reprezentacije sa 62 gola u 116 utakmica. Debitirao je 2001. godine, nastupao je na četiri Eura i dva SP-a, a obzirom da se vratio u reprezentaciju nakon pet godina, za vjerovati je da će ga Andersson voditi i na Europsko prvenstvo ove godine na kojem će Šveđani igrati u skupini sa Španjolskom, Poljskom i Slovačkom.

I tako. King is back.