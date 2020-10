'Zlatanu sam krivo dodao loptu pa mi je rekao: Još mi jednom to napravi, pa razbit ću ti glavu!

<p>Nogometaši koji su tijekom karijere igrali sa<strong> Zlatanom Ibrahimovićem</strong> neće morati razmišljati što će pričati svojoj djeci i unucima u budućnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan uživa na odmoru</strong></p><p>Švedski nogometaš je živa legenda te i dalje ne odustaje od profesionalnog nogometa. I u 39. godini uspio je ono zbog čega je i došao u Milan. Preporodio je legendarni klub svojim dolaskom, postao najbolji igrač momčadi, a uz njega su proigrali i ostali igrači poput našeg Ante Rebića.</p><p>Zlatan je godinama bio jedan od najboljih nogometaša na svijetu, ali nisu svi uživali igrati s njim. Težak i prgav karakter koji neće nikada priznati pogrešku, a probajte mu se onda vi suprotstaviti. </p><p>Edinsona Cavanija u PSG-u nije podnosio, mrzio je Pepa Guardiolu, zamjerio mu se i Mario Balotelli, dijelio je lekcije igračima L.A. Galaxyja. Milijun događaja i anegdota koje su vezane uz Šveđanina, a jednu takvu opisao je argentinski nogometaš Maxi Lopez koji je prije devet godina igrao s Ibrom u Milanu. Doduše, nekima je poznatiji i kao bivši suprug Wande Nare koja ga je prevarila s Maurom Icardijem.</p><p>- Igrali smo na gostovanju protiv Parme, nekoliko dana prije utakmice Lig prvaka. Primio sam loptu, zaustavio je i odmah dodao u prostor prema Ibrahimoviću. On je ostao ukopan u mjestu, nije niti krenuo prema lopti. Nakon što ju je ispratio pogledom, počeo se derati na mene. Htio je da mu dodam točno u noge. Po mom mišljenju to je bilo dobro dodavanje jer bi izašao sam pred golmana i mogao je pucati - ispričao je Lopez.</p><p>Naravno, očekivao je Ibrahimovićevu reakciju i u svlačionici, ali Šveđanin ga je ignorirao. Nije htio pričati s njim, šutio je, ali onda je iznenada stigla klasična Zlatanova bukvica.</p><p>- Mislio sam da će mi u svlačionici nešto reći, ali nije. Dva, tri dana nije pričao sa mnom, a onda mi je prišao u svlačionici... 'Slušaj, sviđaš mi se. Vi Argentinci imate karakter za razliku od Brazilaca. Ali ako mi to još jednom napraviš, razbit ću ti glavu' - otkrio je Argentinac.</p><p>Maxi Lopez ima popriličan životopis. Još u ranoj fazi karijere ga je dovela Barcelona kao talentiranog klinca i osvojio je s njom Ligu prvaka i dvije La Lige, ali nikada nije do kraja iskoristio svoj talent. U Milanu je proveo na posudbi šest mjeseci i odigrao samo 11 utakmica. Danas mu je 36 godina, ali već je jako dugo daleko od profesionalnog nogometa. Dok Zlatan i dalje dominira u 39. godini, Lopez igra u talijanskom niželigašu.</p>