Zlatko Dalić: Moj je zavjet bio hodočašće u Međugorje, a fali nam zajedništva i domoljublja

Hrvatski sportaši i reprezentacija najjači su naš brend, po tome smo prepoznatljivi još od bronce 1998. i posebno nakon Svjetskog prvenstva 2018. godine, gdje smo zadivili cijeli svijet borbenošću i kvalitetom, ali u prvom redu domoljubljem i poniznošću. Pokazali smo cijelom svijetu kako se bori za svoju državu, započeo je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u emisiji 'Hrvatska za 5' na HRT-u.

Nakon nezaboravnog Svjetskog prvenstva 2018. godine na kojem je Hrvatska osvojila srebro, slijedi Mundijal u Kataru na kojem će 'vatreni' pokušati napraviti novo čudo. Iako, nakon svega kroz što su prošli, za mnoge Hrvatska u finalu ne bi bila čudo. No, o tom - potom.

- Vjera, poštovanje i ponos, naši igrači imaju jednu veliku stvar, a to je zajedništvo. I u lošim trenucima smo zajedno. Kad si kompletan kao ekipa, kad imaš zajedništvo i naboj, ništa te ne može zaustaviti. Pokušavam im usaditi da nema tragedije, ali ni euforije, biti čvrsto na zemlji i onda se nešto može napraviti - rekao je Dalić za HRT pa nastavio o navijačima:

- Hrvatski narod vjeruje hrvatskoj reprezentaciji i ona je, nažalost, ostala jedino pravo mjesto okupljanja Hrvata. zajedno smo u nekim teškim trenucima, ako je rat ili potres, ali i uz reprezentaciju. Zaista sam ponosan zbog toga, da nam u Beč dođe 25.000 Hrvata i podržava nas. U Kopenhagenu je uz nas bilo 15.000 Hrvata usred Covid pandemije, riskirali su svoje zdravlje i novce, i oni su bili uz nas i pjevali poslije utakmice... Zbog njih igramo.

Veliki dio njegovog života je obitelj. Otišao je iz Livna i jedino mu je bitno bilo 'da ih ne osramoti', a sad svi znaju za njega. Vjera je veliki dio njegova života, zato je i hodočastio u Međugorje.

- To je bio moj zavjet i privatna stvar, nisam to htio davati u javnost. Živim najljepše dane svoje sportske karijere i zahvalan sam za to, zbog toga sam sretan i ponosan.

Od njega smo često čuli riječi jednostavnost, zahvalnost i poniznost. A istaknuo je i za što smatra da nedostaje Hrvatima.

- Fali nam zajedništva, fali nam domoljublja. Treba to pokazati, boriti se za domovinu na razne načine, istaknuti zastavu kad je praznik. Zašto ne pokazati ljubav i na takav način? Zašto je nas sramota stavljati hrvatsku zastavu, ako treba i svaki dan? Zato je hrvatska reprezentacija za mene svetinja, ona to čuva, ona se bori za to. U svojoj smo državi, zašto bih se bojao jer sam katolik i vjernik? Dok sam ja u reprezentaciji ona će biti mjesto okupljanja svih Hrvata i svih navijača.

Dobiva plaću od HOO-a i cijelu ju donira u humanitarne svrhe, a ističe da treba poštovati sve, i svoje i tuđe. Trenutačno živi najljepši period sportskog života, a sad ima priliku napraviti novi iskorak.

- Naravno da je SP najljepše, ali onaj doček nakon finala je bio najsretniji dan u mom životu, jer je Hrvatska tada bila puna zajedništva, ljubavi, emocija i veselja, takva bi Hrvatska trebala uvijek biti. Nakon Domovinskog rata to je bio najljepši doživljaj. Da više ništa ne napravim s reprezentacijom, sretan sam i ponosan. Bio sam u pravom trenutku na pravom mjestu i na to sam ponosan - zaključio je izbornik Dalić.

