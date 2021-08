Hrvatska zlatna olimpijka Matea Jelić vratila se kući prije tri dana, a njezin rodni Knin i Split, u kojem trenira i provodi većinu vremena, napravili su joj spektakularni doček pa se tako i dalje se naša tekvandoašica nije 'pošteno' naspavala.

Jučer je, zajedno sa svojim trenerom, pak bila počasna gošća na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Drinovcima, Hercegovini, u blizini Imotskog.

"Pozdravljamo našu zlatnu olimpijku Mateu Jelić i njenog trenera Tonija Tomasa koji su večeras s nama na koncertu u Drinovcima", napisao je Thompson na Facebooku.

Matea je izlaskom na tribinu stvorila oduševljenje među mnogobrojnim fanovima hrvatskog pjevača. Thompson je pjevao na stadionu Boljava povodom 150 godine župe Drinovci pred više od 10.000 ljudi.

Podsjetimo, Matea je u jednoj izjavi rekla da bi voljela spojiti svoj doček s proslavom Oluje jer je to za nju poseban dan zbog čega su se neki uvrijedili i slali joj jezive i gnjusne poruke na Instagram.

- Ja sam rođena Hrvatica i bit ću Hrvatica do smrti. Nije me toga sram. Ja se s tim ponosim. Naučila sam da ljude ne treba dijeliti ni po čemu, putujem cijelim svijetom i meni su svi ljudi jednaki. Ljude samo dijelim na dobre i loše. Ti ljudi što komentiraju, to su loši ljudi. Koliko god mi je teško, ne obazirem se na te komentare i nađem ljubav u svim drugim ljudima koji su uz mene. Bilo bi jako nezahvalno da se fokusiram na te loše kada imam puno ljudi uz sebe - rekla je po dolasku u Hrvatsku kninska heroina.