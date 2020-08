Zlatna kopačka Ciro Immobile obožava brze automobile, a 'ovisan' je i o PlayStationu...

Ponekad je bilo nemoguće išta mu obraniti, otkriva Ivan Vargić o najboljem strijelcu Serie A, ali i u cijeloj Europi. Ciro je zabio 36 golova u talijanskom prvenstvu ove sezone

<p>Ima razoran udarac, nekad mu je stvarno nemoguće bilo nešto obraniti, prisjeća se<strong> Ivan Vargić,</strong> bivši golman Rijeke, dana s Immobileom u Laziju.</p><p>Vargiću je ugovor s Lazijom istekao, posljednjih je sezona bio po posudbama, sad je potpisao za Koper. Njegov bivši klub se nakon 13 godina vraća u Ligu prvaka, a za to je najzaslužniji Immobile. On je ovo godine najbolji strijelac Europe, Zlatna kopačka. Iza sebe je ostavio velikane poput <strong>Cristiana Ronalda</strong>, Lea Messija. Roberta Lewandowskog. U 38 utakmica zabio je čak 36 golova, briljantna sezona.</p><p>- Drago mi je zbog Cire, ovo mu je veliko priznanje. On je sjajan igrač, a izvan travnjaka je bio jako pristupačan. Volio se našaliti u svlačionici - kaže Vargić i nastavlja:</p><p>- Ovisan je u PlayStationu, a velika ljubav su mu i automobili. Obožava jurilice, brzina je ono u čemu uživa.</p><p>Immobile je doista imao sjajnu sezonu, a na kraju je Serie A završila sa samo bodom razlike između prvog Juventusa i drugog Intera. OK, Juventus je izgubio posljednje dvije utakmice nakon što je osigurao naslov, ali da Inter nije izgubio neke već “osvojene” bodove, mogao je do naslova uz malo sreće. Talijani su tek u nedjelju završili svoje prvenstvo i još nije donesena odluka kad im počinje iduća sezone. Vjerojatno nekad u rujnu, ali točan datum znat će se za nekoliko dana.</p><p>Francuzi su svoje prvenstvo zbog korona virusa prekinuli i oni prvi kreću od najjačih liga u novu sezonu. Ligue 1 počinje 23. kolovoza, a Niko Kovač će se Monacom pokušati izboriti Ligu prvaka. PSG će teško netko skinuti.</p><p>Bundesliga počinje 18. rujna, a Premiership i La liga 12. rujna. Gotovo je sigurno da će sva najjača prvenstva u Europi za početak igrati bez gledatelja. Možda se oni na tribine počnu vraćati nakon nekoliko kola, ali jasno je da će posjete stadionima biti ograničene. Prije nastavka liga, čeka nas završnica LP i EL.</p>