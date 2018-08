Zlatni Dino stigao je u Zagreb: 'Isplatili su se trud i zalaganje'

Hrvatska plivačka reprezentacija osoba s invaliditetom, predvođena novim europskim prvakom na 100 metara leđno Dinom Sinovčićem, vratila se u Zagreb nakon nastupa na IPC Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se od 13. do 19. kolovoza održalo u Dublinu.

Hrvatske boje u Dublinu branilo je 11 plivača i plivačica koji su nastupili u 34 discipline. Hrvatski plivači s invaliditetom su izborili 19 finala, 19 osobnih rekorda, te 10 hrvatskih rekorda. Svakako najveći uspjeh ostvario je Dino Sinovčić koji je osvojio zlatnu medalju na 100 metara leđno s rezultatom 1:16.08.

- Ne moram posebno naglašavati kako sam oduševljen nastupom u Dublinu. Sav trud i zalaganje su se isplatili i postao sam europski prvak. Sretan sam jer je ova medalja moj najveći uspjeh u karijeri - kazao je 26-godišnji član splitskog klupa PK Cipal.

Sinovčić je u Dublin stigao s najboljim rezultatom u Europi što mu je stvorilo pritisak uoči finala.

- Natjecanje je bilo psihički i fizički zahtjevno jer se do sada nisam nalazio u takvoj situaciji. Bio sam favorit za odličje, a do sada sam bio taj koji iz prikrajka vreba medalju. Međutim dobro smo se pripremili, poklopile su se dvije dobre utrke i i uspio sam - kazao je Sinovčić kojem je to druga medalja s europskih prvenstava nakon što je u Reykjaviku 2009. bio treći.

Mladi Splićanin je korak do medalje bio i na 50 m leđno osvojivši četvrto mjesto. Međutim, Dino je bio zadovoljan jer je isplivao svoj novi osobni rekord - 32,95 sekundi.

Hrvatski izbornik Slobodan Glavčić nije skrivao zadovoljstvo osvojenim zlatom, ali i rezultatima drugih plivača.

- Zadovoljan sam i kao izbornik, ali i kao Dinov trener. Ostvarili smo jako lijepe rezultate. Poklopile su se neke stvari koje su nama išle na ruku, prije svega mislim na novu klasifikaciju koja je sada poštenija. Nažalost, Vincetić nije uspio u Dublinu, ali se borio kao lav. Od ostalih plivača samo dvoje nisu bili u finalu i možemo biti zadovoljni. Nadam se kako ćemo nastaviti kontinuitet dobrih rezultata - kazao je Glavčić dodavši kako sada slijedi odmor, a potom kreću pripreme za Svjetsko prvenstvo u Maleziji iduće godine.