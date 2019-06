Zlatni dres za Zlatnu loptu! Uz Luku maneken i 'otpisani' Bale

Dobitnici zlatne lopte zaslužuju igrati u zlatnom dresu. Vjerojatno su se sličnom logikom vodili i u Adidasu kada su kreirali novi Realov dres. Luka Modrić je među igračima koji su predstavili novu opremu.

Kraljevski je klub otkrio kako će izgledati domaći dres u idućoj sezoni. Dizajn prvog dresa je ostao u klasičnoj bijeloj boji, a ističu se zlatni detalji.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 #HalaMadrid | #DareToCreate