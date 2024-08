Zlatni Sinkovići i drugi olimpijci vratili se u Hrvatsku: 'Javnost je preoštra prema rukometašima'

Dio hrvatskih olimpijaca vratio se u Hrvatsku! Među njima su bili i zlatni olimpijci Martin i Valent Sinković, a u zračnu luku stigli su i Damir Martin, braća Lončarić, Aurel Benović... Valent Sinković je po dolasku izgrlio i izljubio obitelj, isto je učinio i Damir Martin.

U zračnoj luci priređen im je kratki doček, a pravi veliki doček za hrvatske osvajače medalja, kao i sve ostale olimpijce, bit će u srijedu 7. kolovoza na Trgu bana Jelačića. Program počinje u 16:30 sati, naši olimpijci tamo će stići nešto kasnije.

- Postali ste najuspješniji zagrebački te hrvatski olimpijci, kada su u pitanju ljetne olimpijske igre - istaknuo je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je dočekao hrvatske olimpijce.

Zatim je riječ preuzeo dugogodišnji trener zlatnih veslača, njihov drugi otac Nikola Bralić.

- Htio bih se zahvaliti svima koji su nam pomagali, a njih je jako puno. Bez te široke potpore bi teško ostvarili ovakve rezultate - rekao je Bralić.

Zagreb: U Zračnoj luci organiziran svečani doček sportaša koji su nastupili na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U dobro atmosferi, među obitelji i prijateljima, Martin Sinković je podržao sve naše sportaše, posebno rukometaše.

- Hvala svima što ste došli, nismo niti mi očekivali ovako zahtjevnu utrku. Malo tko je vjerovao na nas, ne ljutimo se, turbulentna je bila sezona, nismo se pokazali u prvom dijelu. No vjerovali smo da se možemo vratiti i boriti te ja niti u jednom trenutku nisam posumnjao da se možemo boriti za to zlato. Htio bih još jednom naglasiti da nismo sami tu, tu su i naši drugi olimpijci, pozdravio bih Damira Martina i Aurela Benovića. Za njih neću toliko naglašavati, mislim da se nisu toliko susreli s time. Naglasio bih za rukometaše. Mislim da su javnost i mediji dosta oštri prema njima, treba naglasiti da je to mlada ekipa i treba naglasiti da su se oni kvalificirali na Olimpijske igre kroz jako težak turnir. Na tome im im treba čestitati, to nije lako napraviti. Dečki glavu gore, bit će bolje. Sada na Svjetskom prvenstvu kod nas doma ćemo ih bodriti i da će sve biti dobro - rekao je Martin Sinković.

Foto: Neva Žganec/Pixsell