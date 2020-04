Zlato iz 1996., specijalitet u Nikaragvi, uporni Bjelorusi...

Najeli ste se za ručak, i onako punog želudca, ali gladni nogometa, oko podne sjeli na kauč i upalili TV s namjerom da pogledate neku utakmicu. No većina liga je prekinuta zbog korona virusa i to je stvorilo problem. Što sada, zapitali ste se. Prebacili ste na sportske programe kako bi pogledali barem neku snimku, ako ništa. A ono susret nikaragvanske lige između Las Sabanasa i Manague.

Ne bojte se, ima tu još specijaliteta. Bjelorusi i njihov predsjednik Aleksandar Lukašenko i dalje prkose korona virusu. A on ima i poseban lijek. Nogomet se u Bjelorusiji još igra, sve funkcionira normalno, a tamošnji predsjednik prije par je tjedana igračima poručio da protiv korone popiju - votku. Uz to, napomenuo im je kako bi i sauna mogla pomoći.

Inače ne znate ništa o bjeloruskom prvenstvu? Ne bojte se, niste puno propustili. Odigrana su tek tri kola, a sad je u tijeku četvrto.

Prošle godine na Veliku subotu smo uživali u brojnim utakmicama, ali danas ćete za predjelo imati utakmicu Slutska i Vitebska. Susret se igra od 13 sati, a prijenos je na SportKlubu 1. Nakon predjela obično stiže glavno jelo, a ta titula pala je na nogometaše Zhobina i Energetika. Utakmica počinje u 15 sati, a prijenos je također na SK1.

I što sada? Bliži se večer, a vama fali još jedna doza nogometnog inzulina. Ma ima i za to rješenja. Hrvat Karlo Bručić će od 17 sati predvoditi svoj Dinamo Minsk na teškom gostovanju kod Gorodeje. Obje momčadi dizelaški su ušle u sezonu, imaju po pobjedu i dva poraza nakon prva tri kola. Bit će to teška bitka na terenu, a držimo fige našem Karlu koji je u prošlom kolu zabio gol. Prijenos je na SK1.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

I to je to? Pomislili ste... Ali što za nogometnu večeru? E pa tu vam nudimo pravi specijalitet a la Gordon Ramsay... Nikaragvansko prvenstvo je u punom zaletu, a nogometaši Manague drže prvo mjesto nakon 15 kola. U istoj ligi nastupa i klub jako poznatog imena. Riječ je o Real Madrizu koji pak ne igra po uzoru na svoje poluimenjake, skupili su tek 14 bodova u 15 utakmica. Možda da im Madriđani pošalju kojeg igrača na posudbu?

U Uskrs uđite sa stilom, a to vam nude Managua i Las Sabanas koji igraju od 24.00, a prijenos je na SportKlubu 1.

To je to što se tiče utakmica uživo. A ako želite malo osvježiti svoje sportsko pamćenje i prisjetiti se kako je to bilo 1996. godine u Atlanti, u 17 i 27 upalite HRT2 jer će vas tamo dočekati jedna od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog rukometa. Finale Olimpijskih igara 1996. Magnus Andersson, Staffan Olsson, Magnus Wislander na jednoj strani, Zlatko Saračević, Patrik Čavar, Iztok Puc, Irfan Smajlagić na drugoj strani. Banditi Velimira Kljaića tada su u nevjerojatnom finalu pobijedili višestruke svjetske i europske prvake 27-26 i donijeli zlato u Hrvatsku.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell/24sata/24sata/ screenshot

Na Areni Sport 1 od 14 sati imate priliku pratiti snimku Juventusa i Lazija, a od 20.30 Bilbaa i Barcelone. Što se tiče Arene 2, od 18 sati je na rasporedu snimka Hajduka i Rijeke, a dva sata kasnije veliki škotski derbi između Celtica i Rangersa. U 19 sati na Areni 3 možete pratiti Napoli i Lazio, a u 21 sat utakmicu Dinama i Rijeke.

Korona virus ugasio je nogomet i sport u većini zemalja do daljnjega, a ovdje smo vam ponudili neke opcije kako bi barem malo utažili nogometnu žeđ. Do novih utakmica...