Zlato oko vrata i suza u oku: Čudesna Lana zaplakala je tijekom intoniranja himne BiH

Na najvišem postolju sa zlatnom medaljom oko vrata, a plivalištem ori himna BiH. Samo njoj u čast. Suza u oku, trnci, ponos. Bio je to samo njezin dan.

Nevjerojatna Lana Pudar s tek 16 godina nemilosrdno je pokorila konkurenciju na Europskom prvenstvu u Rimu i osvojila zlato na 200 metara leptir.

Bila je to dominacija od početka do kraja, rijetko viđena. Nametnula je svoj ritam i preuzela vodstvo koje je zadržala do kraja utrke.

Nedugo nakon toga, emocije na vrhuncu. Cijela nacija ju gleda, svi s tribina plješću. Ponosno je primila zlatnu medalju pa zaplakala tijekom intoniranja himne BiH. Emocije su bile na vrhuncu, osmijeh od uha do uha. Teško je bilo zadržati suze radosnice.

- Pozdrav za sve moje Bosance i Hercegovce, a posebno moje Mostarce. Jako sam sretna i ponosna zbog ovog uspjeha. Moram se zahvaliti timu ljudi koji rade sa mnom. Ovo je zaista dokaz da radimo prave stvari, da radimo kako treba i da sve ide po planu. Nadam se da ću u budućnosti postizati još ovakvih i boljih uspjeha. Veliko hvala svima na podršci i veliki pozdrav iz Rima - rekla je Lana nakon čudesne pobjede.

U juniorskoj kategoriji nabrala se medalja i oborila rekorde, falilo joj je izazova pa se prebacila u seniore. Prije osam mjeseci je u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu u malim bazenima osvojila brončanu medalju.

Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti bila je sjajna šesta, a to je bila uvertira pred senzaciju u Münchenu gdje je pokorila konkurenciju.

Čudesan podvig, što zbog činjenice da je rođena 2006. godine, što zbog tužne realnosti da u njenom Mostaru ni nema olimpijskog bazena. No, ni to joj nije problem. Snalazila se kako god je znala, a nakon čudesnih rezultata, Mostar će konačno dobiti olimpijski bazen. Tako su barem obećali.

I ovo je tek početak jedne čudesne priče. Zapamtite njezino ime. Za supertalentiranu Lanu još ćemo čuti...

