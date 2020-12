Biv\u0161i trener Bogdan \u0110eki\u0107 vjerovao je u nju, napominjao kako je pravi borac.

- Sigurno \u0107e dobiti ovu najte\u017eu bitku. Vidio sam ju zadnji puta u subotu kada mi je rekla da je zdrava do srijede, kada odlazi u bolnicu na operaciju. Rekla je i kada iza\u0111e iz bolnice da \u0107e opet biti zdrava. Njezin duh je nesalomljiv, jak i siguran sam u njezinu pobjedu - govorio je Bogdan i dodao:

- Prva bol u lijevoj nozi pojavila joj se u travnju 2017. U prvi mah je mislila da je zbog treniranja pa je o\u010dekivala da \u0107e bol u nozi pro\u0107i. Na \u017ealost, u srpnju je oti\u0161la kod lije\u010dnika jer se bol u nozi poja\u010davala i tada je saznala za dijagnozu sarkoma fibule. Iza nje su \u010detiri kemoterapije, a mora ih pro\u0107i jo\u0161 nekoliko. Potom slijedi rehabilitacija jer ima problema sa stopalom zbog tumora koji je zahvatio \u017eivac - objasnio je njezin nekada\u0161nji trener. \u00a0

Kako bi joj pomogli u lije\u010denju, organizirali su i humanitarnu akciju. Cilj je bio nabaviti ortopedska pomagala i lijekove koji nisu na listi HZZO-a.

- Moja seka je lavica, pravi borac. Operirana je na \u0160alati i nalazi se na odjelu intenzivne njege. Na sre\u0107u, lije\u010dnici ka\u017eu da su na vrijeme otkrili tumor. Rije\u010d je o osteosarkomu koji se nije pro\u0161irio nigdje. Ovo joj je druga operacija. Prva operacija je zapravo trebala biti samo biopsija, ali kada su ju otvorili, vidjeli su da je rije\u010d o zlo\u0107udnom tumoru pa je sve trajalo satima. Odradili su i drugu operaciju uklanjanja dijela tumora koji je bio ostao - govorila je Dinina sestra Ada prije gotovo tri godine.

\u00a0

Zloćudna bolest ipak pobijedila: Bivša reprezentativka Hrvatske Dina Pervan umrla u 31. godini

Više od četiri godine nakon što je počela osjećati prve simptome osteosarkoma, zloćudnog tumora kostiju, Dina Pervan preminula je u SAD-u. Bila je hrvatska reprezentativka u stolnom tenisu

<p><strong>Dina Pervan Rabelo</strong>, bivša reprezentativka Hrvatske u stolnom tenisu, izgubila je bitku sa zlokobnom bošeću. Preminula je nakon duge i teške bolesti u bolnici i Sjedinjenim Državama, <a href="https://www.hsts.hr/vijest/92-slager-1/4788-preminula-dina-pervan-rabelo" target="_blank">izvijestio je Hrvatski stolnoteniski savez</a>. Imala je samo 30 godina.</p><p>Cijeli život bila je članica Ženskog stolnoteniskog kluba Pula, a protekle tri i pol godine borila se sa zloćudnim tumorom kosti sarkomom. Zadnji meč odigrala je 2017. na Zagreb Openu u dresu Hrvatske.</p><p>"Hrvatski stolnoteniski savez izražava sućut obitelji, prijateljima i klubu ŽSTK Pula", poručili su iz saveza.</p><p>Nedugo poslije tog meča završila je na operacijskom stolu. Vjerovala je da će pobijediti.</p><p>- Evo me, dobro sam. Operacija je počela u 12.30 sati, a završila u 14.15 sati. Osjećam se dobro i zahvaljujem svima od srca na podršci. Telefon mi stalno zvoni. Ne znam što me čeka nakon ove operacije, kemoterapija ili zračenje, ali idem dan po dan. Izaći ću iz bolnice za desetak dana. To je tumor koji ću ja pobijediti - govorila nam je Dina u intervjuu početkom 2018.</p><p>Bivši trener <strong>Bogdan Đekić</strong> vjerovao je u nju, napominjao kako je pravi borac.</p><p>- Sigurno će dobiti ovu najtežu bitku. Vidio sam ju zadnji puta u subotu kada mi je rekla da je zdrava do srijede, kada odlazi u bolnicu na operaciju. Rekla je i kada izađe iz bolnice da će opet biti zdrava. Njezin duh je nesalomljiv, jak i siguran sam u njezinu pobjedu - govorio je Bogdan i dodao:</p><p>- Prva bol u lijevoj nozi pojavila joj se u travnju 2017. U prvi mah je mislila da je zbog treniranja pa je očekivala da će bol u nozi proći. Na žalost, u srpnju je otišla kod liječnika jer se bol u nozi pojačavala i tada je saznala za dijagnozu sarkoma fibule. Iza nje su četiri kemoterapije, a mora ih proći još nekoliko. Potom slijedi rehabilitacija jer ima problema sa stopalom zbog tumora koji je zahvatio živac - objasnio je njezin nekadašnji trener. </p><p>Kako bi joj pomogli u liječenju, organizirali su i humanitarnu akciju. Cilj je bio nabaviti ortopedska pomagala i lijekove koji nisu na listi HZZO-a.</p><p>- Moja seka je lavica, pravi borac. Operirana je na Šalati i nalazi se na odjelu intenzivne njege. Na sreću, liječnici kažu da su na vrijeme otkrili tumor. Riječ je o osteosarkomu koji se nije proširio nigdje. Ovo joj je druga operacija. Prva operacija je zapravo trebala biti samo biopsija, ali kada su ju otvorili, vidjeli su da je riječ o zloćudnom tumoru pa je sve trajalo satima. Odradili su i drugu operaciju uklanjanja dijela tumora koji je bio ostao - govorila je Dinina sestra Ada prije gotovo tri godine.</p><p> </p>