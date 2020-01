Zlostavljana prvakinja i meme: Broji zlata, twerka naglavačke

McKayla Maroney (24) nije jedna u moru 'instagramuša' i 'influencerica' premda ima milijunski broj pratitelja, a i na TikToku je jednim videom napravila nered na internetu i pokrenula novi trend, twerking na rukama. Pogledajte...

Žena je sportašica kristalno čiste svjetske klase. Olimpijska pobjednica pa, za desert, i vlasnica srebrnog olimpijskog odličja. Ali svjetsku prepoznatljivost i slavu stekla je i održava ne "samo" na račun vrhunske sportske karijere.

Mlada Amerikanka bila je, na žalost, dio ženskog gimnastičkog tima koji je trpio pa svijetu otkrio zlostavljanje monstruma Larryja Nassara. Liječnik reprezentacije je pedofil osuđen na 175 godina zatvora, protiv njega je svjedočilo 156 djevojaka, a sutkinja mu je s neskrivenim zadovoljstvom, odrapivši kaznu, rekla: 'Zapravo sam upravo potpisala vašu smrtnu presudu'.

Foto: McKayla Maroney/Instagram, Friso Gentsch/DPA/Pixsell

Među Nassarovim žrtvama bila je i McKayla. Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. osvojila je zlato za SAD zajedno sa Simone Biles i kolegicama, a sama je uzela i jedno srebro.

Njen izraz lica na postolju postao je najkorišteniji 'meme' na planeti za 'uopće nisam impresioniran(a)'. I Barack Obama je na jednom primanju u Bijeloj kući poželio 'selfie' sa McKaylom pa zajedno namjestio 'not impressed' pozu koja je postala dio globalne pop-kulture.

Obama and US gymnast McKayla Maroney mimicking her iconic expression. I loved this. pic.twitter.com/3hn6BuBkA7