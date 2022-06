Zna Pilić zašto rastura Čilić: Bravo, Marine! Teže je osvojiti Roland Garros nego Wimbledon

Servirao je fantastično, izvukao se servisom, spasio deset break lopti. Rubljov je jako dobar, ući u polufinale ogromna je stvar.

Govori nam to Nikola Pilić u još jednoj večeri velikog slavlja hrvatskog tenisa. Je li to najbolji Čilić od osvajanja US Opena?

- Ono kako je igrao na US Openu kad ga je osvojio 2014. bio je Mt. Everest! Četvrtfinale, polufinale i finale bez izgubljenog seta, pa to da je netko odigrao na kladionici, postao bi milijunaš! Ali ući u polufinale Pariza s 35 godina... skidam kapu.

- OK, Medvjedev je loše igrao, njegova stvar, Marin je igrao jako dobro i zato je pobijedio u tri seta. Ali Rubljov nije igrao loše, a Marin je servirao bolje nego ikad.

Koja je tajna, zašto je sad tako dobar? Jer igra rasterećeno ili?

- Dobio je neke mečeve i onda raste samopouzdanje, odmah se bolje krećeš, a servis mu je sjajan. I kad izađeš na centralni teren pred 15.000 gledatelja, to vam daje inspiraciju. Ovim rezultatom dodao je čast svom imenu, sad će ući u top 15 i sve mu to daje neviđenu satisfakciju za dalje.

Može li itko skinuti Nadala na zemlji?

- Nemam pojma, ali sinoć je igrao fantastično. U dva navrata u meču Novak je bio u šestoj brzini, mislio sam da će ući u peti set,m ali Nadal je zasluženo pobijedio. Za Marina ništa nije moglo bolje doći, jer i ako dođe do finala s Nadalom, samo treba izaći na teren svjestan da može dobiti, a ako izgubi, nitko mu neće zamjeriti, svi će mu čestitati. Ma već i ovo je velik rezultat.

Pilić je u Roland Garrsou igrao finale i dva polufinala. Kako

- Wimbledon je iznad svih, ali više ne toliko kao prije 20, 30 ili 50 godina. To je kao katolicima rimska katedrala. I još uvijek je Wimbledon iznad ostalih Grand Slamova, ali sad samo milimetar iznad Roland Garrosa i US Opena. Pa teže je osvojiti Roland Garros nego Wimbledon jer dulji su mečevi, dulji su poeni.

Marina publika voli, Đokoviću je zviždala.

- To je bila sramota! Zviždati čovjeku koji je 372 tjedna broj 1 na svijetu, u meču dva igrača čiji će rekordni trajati tisuću godina - Novakov niz na prvom mjestu i Rafinih 13 osvojenih Roland Garrosa - i onda ti neki kreten zviždi. Većina je navijala za Nadala i to je u redu, ali ako su gledatelji toliko nepristojni, gdje je fair play, to je sramota apsolutna. Ja sam subjektivan kad je riječ o Novaku, ali i da su zviždali nekom drugom isto bih rekao. A Čilić je drugačije ime nego Novak, osim toga igrao je protiv Rusa i igra jako dobro...

