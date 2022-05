Znakovita poruka direktora Hajduka nakon poraza u derbiju

Dinamo i Hajduk su 'vječnim derbijem' (3-1) u subotu zaključili ovu sezonu HNL-a. Nadali su se Splićani kako će se na Maksimiru odlučivati o naslovu prvaka, ali na njihovu žalost, Dinamo je 23. titulu osigurao u prošlom kolu pobjedom nad Šibenikom.

Bila je ovo jedna od najneizvjesnijih i najdramatičnijih sezona HNL-a u kojoj se borba za naslov vodila gotovo do samog kraja. I najzaslužniji za to je upravo Hajduk koji je maksimalno 'pritisnuo' modre.

Mindaugas Nikoličius i Luka Jakobušić preporodili su 'bile'. Doveli su čak 15 novih igrača i na krilima čudesnog Marka Livaje najavili borbu za naslov. U međuvremenu je s klupe odletio Šveđanin Gustafsson, komande preuzeo Valdas Dambrauskas i činilo se kako je to zaista ta sezona. No, Hajduk su koštali kiksevi u 'malim' utakmicama, a Dinamo to nije propustio.

Splićani čekaju 17 godina na naslov, čekat će još, ali razočaranja nema. Vidljiv je ogroman napredak u odnosu na prošlu sezonu kada su bili četvrti. Napravljen je potpuni redizajn i klub je zauzeo drugo mjesto prvi put nakon deset godina. Ipak, to očito ne zadovoljava sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa koji je poslao znakovitu poruku na Instagramu. On je na Poljud došao osvajati trofeje.

- Biti drugi nije dio plana - napisao je Litavac.

To je očiti znak kako na Poljudu već sad kuju planove kako svrgnuti Dinamo sljedeće sezone i da pripremaju nešto. Moguća su i nova pojačanja, ali prije svega bit će potrebno zadržati najjače snage na okupu. Tu se prije svega misli na Lovru Kalinića, Filipa Krovinovića te najboljeg strijelca prvenstva s 28 golova i najboljeg igrača Marka Livaju.

No, prije zasluženog odmora i priprema za novu sezonu, svi na Poljudu razmišljaju samo o jednome. A to je finale Kupa koje se u četvrtak igra protiv Rijeke. Splićani ne znaju za trofej od 2013. godine kada su Rabuzinovo sunce podignuli pobjedom protiv Lokomotive, a sada imaju ogromnu priliku napraviti to pred svojim navijačima. Očekuje se preko 30 tisuća ljudi i bit će to prava nogometna fešta. Trofej bi definitivno popravio dojam ove sezone koja je krenula katastrofalno porazom od Tobola.

Osvajač Kupa neće odnijeti samo trofej, već će svoj europski put krenuti od trećeg pretkola Konferencijske lige. Obzirom na naporne pripreme i natrpani raspored, i jedni i drugi to sigurno priželjkuju.

