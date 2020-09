'Znam da se Novak povukao u sebe i jako je tužan. Pati jer je to napravio bez ikakve namjere'

<p>US Open mu je praktički bio nadohvat ruke. Nije bilo<strong> Rafaela Nadala i Rogera Federera,</strong> no uspio je sam zeznuti stvar. I zbog toga se <strong>Novak Đoković (33) </strong>povukao u sebe nakon nedjelje i incidenta zbog kojeg su ga organizatori izbacili s US Opena.</p><p>To je za <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/08/tennis/djokovic-us-open-coach-fans-spt-intl/index.html" target="_blank">CNN</a> otkrio bivši tenisač i Noletov bivši trener Čeh<strong> Radek Štepanek</strong> s kojim je surađivao između 2017. i 2018.</p><p>- Znam da se povukao u sebe i da je jako tužan. Pati jer je to učinio bez namjere i ta činjenica samo pojačava tu bol. On je jako osjetljiva osoba. Teško mu je jer znamo koliko je gladan za trofejima i ima želju da postane čovjek s najviše osvojenih Grand Slamova. Uvjeren sam da je znao, da smo svi znali, da mu je ovaj u New Yorku bio nadohvat ruke. Sve te okolnosti čine ga još tužnijim, jer i on sam zna da je to što je napravio bilo pogrešno - kazao je Čeh.</p><p>Đoković je pri rezultatu 6-5 u prvom setu protiv Carrena Buste nabio lopticu nakon završetka jednog gema, a ona je pogodila linijsku sutkinju Lauru Clark u grlo. Pala je na pod i počela se gušiti, a srpski tenisač joj se odmah došao ispričati. U međuvremenu je sama ustala i otišla u bolnicu, a organizatori su nakon desetak minuta razgovora priopćili Đokoviću da je izbačen s turnira. Nije se mogao pomiriti s tom činjenicom, pokušao ih je nagovoriti da promijene odluku, ali organizatori su se držali pravila iako Novak nije imao namjeru nikoga ozlijediti.</p><p>- Očigledno je veliki pritisak na Novaku i s vremenom su ga kritike nadvladale. Teško mu je. Trudi se da bude što bolji. Do kraja karijere možda bude najveći tenisač svih vremena. Ali svi smo ljudska bića. I imamo pravo na grešku - rekao je Štepanek.</p><p>Đoković je na US Openu lovio svoj 18. Grand Slam trofej, a i dalje je najuspješniji Roger Federer s 20 naslova. No već uskoro bi se s njim mogao izjednačiti Španjolac Rafael Nadal koji je na 19 Grand Slamova, a 21. rujna počinje njegov najdraži turnir, Roland Garros, gdje je čak 12 puta bio najbolji.</p><p>Teško je razdoblje ispred Novaka, ali mora se brzo mentalno oporaviti jer već u ponedjeljak počinje zemljana sezona u Rimu, a onda i tjedan poslije turnir u Parizu.</p><p>Osim diskvalifikacije, Đoković je saznao da će morati platiti i 10.000 eura kazne te će mu biti oduzeta sva zarada i bodovi koje je zaradio na turniru.</p>