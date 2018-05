'Znam kad sam glavni, a kad ne. U PSG-u je to bio Neymar'

Zvijezda brazilske reprezentacije Neymar prošlog je ljeta prešao iz Barcelone u PSG za rekordnih 222 milijuna eura, no odmah po njegovu dolasku nastali su brojni problemi za klub iz prijestolnice Francuske.

Iako su svi primijetili kako u PSG-u nešto ne štima, predsjednik kluba je, zajedno s igračima i stručnim stožerom, to pokušavao prikriti, ali bezuspješno.

Nakon što je sam Neymar priznao kako je bio u određenom sukobu s Cavanijem zbog izvođenja penala, sada se oglasio i Emery rekavši kako je Neymar taj koji je glavni u svlačionici Pariza.

- Ja znam kada sam ja glavni čovjek i kada sam odgovoran, a kada ne. U svakom klubu znaš koju ulogu imaš i koja je tvoja uloga prema cijeloj ekipi. Moje je mišljenje da je Neymar glavni čovjek u svlačionici PSG-a ili da će to uskoro postati. On je u Pariz došao samo kako bi mogao biti vođa. U Manchester Cityju je na primjer Guardiola vođa, a u PSG-u je to Neymar - rekao je Emery.

Španjolski stručnjak u svojoj je karijeri vodio brojne klubove poput Seville, Spartaka Moskve i Valencije, ali nikada se u svlačionici nije suočavao s velikim zvijezdama poput Neymara. Osim toga, Emery je poznat po autoriteti i odmah se moglo zaključiti da on i Neymar neće funkcionirati dobro.

Brazilska zvijezda je čak u jednom trenutku birala utakmice koje želi igrati, a to je bilo protiv svih uvjerenja Emeryja, koji je sam priznao kako su ga čak i igrači ispitivali što mu se događa jer se potpuno promijenio od dolaska Neymara.

- Prije par mjeseci su mi pojedini igrači PSG-a rekli kako sam se promijenio ove sezone i da im nije jasno što mi se dogodilo. Ta promjena je bila toliko očita. Ja nisam mogao biti isti trener s Neymarom kao što sam bio bez njega - zaključio je Emery.

No, Emery će od sljedeće sezone voditi Arsenal u kojem neće imati takve "bahate" zvijezde poput Neymara, a na Tuchelu ostaje da primiri Neymara i pokaže tko je gazda u svlačionici Parižana.