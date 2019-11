'Sve naj Petku - nakon petka... Daj Bože da i meni tako krene'

Četiri mjeseca i 15 utakmica prošlo je od dolaska Stefana Simića na Poljud, no u tom kratkom roku pouzdani stoper Hajduka i reprezentacije Češke prošao je toliko toga da mu se čini kako je u Hajduku već godinama.

Počelo je stresnim ispadanjem od Gzire koje je odgledao s tribina zbog toga što je trener Oreščanin smatrao kako će malteške amatere proći i s rezervama, nastavilo se u puno ljepšem tonu, zabio je gol u debitantskom prvenstvenom nastupu protiv Istre, ali je zbog tri kartona u tri uzastopne prvenstvene utakmice ekspresno morao na pauzu.

Vratio se na vrijeme za slavlje nad najvećim rivalom Dinamom u fantastičnom ambijentu Poljuda i prvim mjestom na prvenstvenoj ljestvici, no vrlo brzo Hajduk je opet upao u krizu, nakon dva kiksa protiv Gorice opet su zaoštreni odnos između navijača i igrača... Sve to u jedva četiri mjeseca!? No to je Hajduk, tko se nije spreman nositi s takvim pritiscima iz dana u dan, bolje da potraži drugu sredinu...

- Igram u Hajduku i ne smatram to pritiskom jer ovo klub koji se bori za vrh i od čijih igrača se očekuju pobjede. Došao sam pobjeđivati, a kad se ne pobjeđuje, naravno da nitko nije zadovoljan. Nisam ni ni ja.

Zadnji veliki intervju dali ste uoči prvog ogleda s Dinamom, i Hajduk je slavio. Što će biti ovoga puta?

- Nadam se isto pobjeda, dat ćemo sve od sebe da tako i bude.

Što se promijenilo od prvog derbija?

- Odigrali smo puno utakmica, spremniji smo nego tada... Vjerujem i da u nekim aspektima više djelujemo kao momčad, kako u svlačionici, tako i izvan nje.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Opterećuju li vas lošija izdanja i rezultati na gostovanjima?

- Naravno da bi mi htjeli imati više pobjeda i bodova s gostovanja. Eto, već u petak imamo priliku to promijeniti.

Koliko je realno očekivati da promijenite negativni niz baš na gostovanju u Maksimiru, protiv Dinama koji ne da ne gubi bodove, nego ne prima ni golove na svom terenu?

- Nema sumnje da su oni kvalitetna momčad, ali i mi smo. Ne moramo im zabiti tri gola, ali idemo zabiti jedan više od njih. Moramo popraviti i obrambeni učinak, zadnje tri utakmice smo primili po dva gola, to je malo puno za nas, za našu momčad i naše ambicije.

Vama će nedostajati Jairo, možda i Nejašmić, njima Ademi, Gojak, Gavranović... Tko će biti više oslabljen?

- Za nas su to jako bitni igrači, ali su bitni i oni koji će ih zamijeniti. Dio su momčadi i imaju kvalitetu.

Dinamo nakon vas čeka važna utakmica protiv Atalante, a s druge strane boli ih poraz u prvom derbiju za koji vam žele uzvratiti?

- Oni nam žele uzvratiti, ali mi želimo dobiti još jednom.

Jeste li gledali demonstraciju sile Dinama protiv Rijeke?

- Vidio sam sažetke utakmice, ne znam što da vam kažem u vezi toga. Dosta su moćno izgledali, a opet, kad dobijete nekoga 5-0, onda morate moćno izgledati.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koje su vaše prednosti, gdje vidite svoju priliku?

- U našoj želji, u tome kakva smo momčad. Naša obrana počinje od naših napadača, a napad od obrambenih igrača. Igramo svi za jednoga, jedan za sve, to je naša snaga i put do uspjeha.

Kako se othrvati njihovom visokom pritisku s kojim se teško nose i protivnici u Ligi prvaka?

- Imamo način kako ih nadmudriti, ali neću vam ga otkrivati da oni to ne pročitaju i ne pripreme se.

Odakle dolazi najveća prijetnja Dinama, za koga ste se specijalno pripremali?

- Nismo se ništa specijalno spremali, kao što se nismo posebno spremali ni uoči prve utakmice i vidjeli ste da smo se nosili s njima. Ovu utakmicu treba shvatiti kao običnu utakmicu, pripremiti se i dati na terenu maksimum. Oni imaju kvalitete, ali imamo i mi.

Neki mediji špekuliraju o interesu Barcelone za vašeg prijatelja i bivšeg suigrača Bruna Petkovića. Je li on igrač za Barcelonu?

- On je moj prijatelj i bilo bi mi drago da zaigra za Barcelonu, ali u petak će igrati za Dinamo protiv nas i moramo se koncentrirati na tu utakmicu. Petku želim sve najbolje, ali tek nakon petka...

Petković napreduje koracima od sedam milja, je li vas iznenadio njegov napredak, došao je na mala vrata, a sada je već standardan u reprezentaciji?

- To je možda za vas korak od sedam milja, ali ne za mene, znao sam kakav je on igrač.

Možemo li nešto približno slično očekivati i od vas?

- Daj Bože!

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Zbog čega niste pozvani za ovu akciju reprezentacije Češke?

- Imao sam problema s upalom pubične kosti, ali sada je sve OK, spreman sam za nastavak prvenstva.

U Hrvatskoj se naveliko kalkulira sa skupinama, mjestima odigravanja Eura i mogućim protivnicima. Imate li vi želja?

- Imam, da zaigram na Euru, ha, ha, ha... Bez obzira s kim i gdje.

Koliko ste napredovali u ova četiri mjeseca u Hajduku?

- Sigurno da jesam kad lani nisam ništa odigrao. Sad igram u kontinuitetu, ali ima još puno stvari na kojima moram raditi. I hoću! Liga je dosta fizički zahtjevna, ali i dobra za sazrijevanje.

Tko vam je osim Dinama najneugodniji protivnik?

- Svi su neugodni, svi imaju iskusne špice, Lokomotiva Budimira, Slaven Belupo Krstanovića, Osijek Mancea, Varaždin Benka... U HNL-u nema momčadi protiv koje možeš izaći s rezervnom postavom i nadati se lakoj pobjedi. Svi žele igrati i dokazivati se, pogotovo protiv Hajduka. Gdje god mi dođemo puni su stadioni i svi su napaljeni na nas, ali to je potvrda veličine kluba i naše vrijednosti, kao i ljubavi i brojnosti naših navijača.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Kako ste doživjeli postrojavanje u Gorici?

- Nisam igrao utakmicu ali znam što se dogodilo. Nikome se to ne sviđa, ali treba biti realan, dva poraza od Gorice u par dana, to za naš klub i za nas igrače nije ni dobro ni prihvatljivo.

Jeste li to doživjeli kao trenutni revolt navijača ili nešto s čim ćete se morati nositi i ubuduće?

- Doživio sam to na način da su nam navijači nešto imali za reći, mi smo to saslušali i pokušali promijeniti ono što je bilo loše već protiv Osijeka. I to smo i napravili. Nikad van terena nisam doživio neku neugodnost, tako da vjerujem da ćemo ubuduće dobrim igrama i zalaganjem popraviti taj odnos. Nešto slično doživio sam već u Vareseu.

Dojam je da bi iz dva naredna derbija s Dinamom i Rijekom svi bili zadovoljni s četiri boda, čime bi zadržali korak s vrhom ljestvice i dodatno pobjegli pratnji. Bi li vas osobno četiri boda iz Maksimira i protiv Rijeke zadovoljili?

- Mi uvijek idemo po pobjedu, a vidjet ćemo kako će se razvijati utakmice, hoće li biti crvenih kartona, ozljeda...

Znači idete po pobjedu, pa što bude?

- Bez toga "pa što bude"...