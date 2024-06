Znate li tko je ovaj dječak na fotki? Radovao se golu Zadra u mitskoj pobjedi protiv Dinama

Mjesto radnje su zadarski Stanovi i 9000 vjernih gledatelja. Vrijeme radnje je sezona HNL-a 1997/98. Zadarkomerc ugostio je tadašnju Croatiju. S jedne strane Turković, Surać, Bjelanović, a na drugoj Viduka, Šokota, Šimić...

Croatia je povela golom Marka Viduke u 2. minuti iz penala. Samo četiri minute kasnije izjednačio je Dalibor Zebić, a pobjedu Zadarkomercu je donio Almir Turković u 41. minuti. Golove domaće ekipe je strastveno proslavio tada još golobradi 13-godišnji Luka Modrić. Pored Luke je i crveni Fiat Uno koji se dijelio sretnom gledatelju na svakoj utakmici te godine. Slogan je bio: 'Za 30 kuna do Fiat Una'.

Foto: Screenshot/povijest zadarskog nogometa

Te utakmice se prisjetio i legendarni Ivan Katalinić, tadašnji trener Zadarkomerca. Dojmove i sjećanja je iznio u razgovoru za podcast Povijest zadarskog i hrvatskog nogometa.

- Ja to nisam znao, ali kada sam pogledao fotografiju odmah sam shvatio. Stvarno interesantno, pogotovo kada sada to gledamo. Taj Luka Modrić, do kuda je dogurao. Kada vidite njegov daj dječački izraz lica, to su oči djeteta koji želi sve vidjeti. Pa on danas igra pred 90.000 ljudi - ispričao je Katalinić.

Osvrnuo se i na momčad koja je tada igrala.

- Imali smo dobru ekipu, bili smo kompaktni. Od Šehića na golu, pa do Zebića, Suraća i Turkovića. Išao bih sada previše u širinu kada bih svakog morao opisati. Najbitnije je da su oni vjerovali jedan u drugoga - rekao je.

Otkrio je i kako je pomogao igračima da se nose s pritiscima.

- Morate znati taktiku kako i koncept igre protiv Dinama ili Hajduka. Mi smo to našli, a njima to nije odgovaralo. Igrali smo malo žešće i publika je to prihvatila. Nije publika kao danas, tu su išle i kovanice prema sucima. Bepo je pokupio te kovanice i govorio publici 'Što to radite?' - smijao se Katalinić.