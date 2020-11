Znate sve o Khabibu? Okušajte se u našem kvizu o UFC legendi

<p><strong>Khabib Nurmagomedov </strong>(29-0) oduševio je MMA svijet sjajnom obranom naslova prvaka UFC-ove lake kategorije protiv Amerikanca <strong>Justina Gaethjea</strong>. Uspavao ga je dagestanski borac u drugoj rundi, a nakon toga šokirao je svijet izjavom kako mu je to bila zadnja profesionalna borba.</p><p>Majci je obećao da se neće boriti nakon smrti oca <strong>Abdulmanapa</strong>, koji je umro nakon operacije srca, zbog posljedica koje je uzrokovao korona virus. </p><p>U borilački svijet Khabib je ušao sa šest godina, kad ga je otac upisao na hrvanje. S 15 godina počeo je trenirati judo, a za Rusiju je osvajao medalje u sambu.</p><p>- Ne, nitko nije znao da će mu to biti posljednja borba. Pa ni njegov trener... Nisam to očekivao, samo mi je došlo u glavu "O, moj Bože, mora da se šališ!" - rekao je prvi čovjek UFC-a <strong>Dana White</strong> (51) u emisiji "The Zach Gelb Show" radija CBS Sports.</p><p>I dok ga Dana nagovara na nastavak karijere, Khabib oplakuje oca i odmara u rodnom selu Sildi, koje se nalazi tik uz granicu s <strong>Čečenijom</strong>. O životu ovog samozatajnog borca ne zna se previše, ali mi smo vam pripremili 10 pitanja o njemu. Zavalite se i testirajte svoje znanje!</p>