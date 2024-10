Zoran Primorac potpredsjednik europskog saveza: Dobio sam najviše glasova, cijene me...

Portugalac Pedro Moura izabran je za novog predsjednika Europske stolnoteniske federacije na četiri godine. Prvi put u 40 godina na predsjedničkim izborima ETTU-a natjecalo se više od jednog kandidata, Moura je dobio 35 glasova, a Mađar Imre Kovacsics 19. No, za Hrvatsku je važna vijest da je za potpredsjednika ETTU-a izabran naš legendarni stolnotenisač Zoran Primorac i to je dobio najviše

glasova od svih kandidata (46).

Također, na Kongresu su izabrani i članovi ETTU-a koji će biti u Vijeću Svjetske stolnoteniske federacije (ITTF), a među njima je isto Primorac, za što je dobio 38 glasova.

- Dobio sam najveći broj glasova, ljudi su me prepoznali i to mi znači puno. Kad te prepoznaju znaš da te i respektiraju. To je velika čast i obaveza, kada dobiješ najviše glasova valjda ljudi imaju i najveća očekivanja ha, ha. Nakon toga su bili izbori i za Vijeće u ITTF-u gdje sam isto dobio povjerenje ljudi, a na meni je da ta njihova očekivanja ispunim. Ima dosta posla, dosta ljudi govori da se nešto mora mijenjati na bolje. Pogotovo što se tiče financija, a na nama je da taj veliki zadatak probamo ostvariti. Iako, mislim da je tako u svakom savezu. U vijeću ITTF-a bit će i Jörgen Persson, drago mi je da su tu ljudi koji razumiju sport. Svakako će biti zanimljivo, jer nam je želja da pozicioniramo europski stolni tenis tamo gdje i zaslužuje. I prijašnji predsjednik Levitin je bio dobar, dao je veliku financijsku injekciju, ali bila su neka natezanja, razmimoilaženja između ITTF-a, WTT-a i ETTU-a. Sada je došlo vrijeme da to pomirimo. Treba ići zajedno, iskoristiti ovaj momentum s Olimpijskih igara gdje su švedski i francuski stolnotenisači igrali nenormalno i osvojili drugo i treće mjesto. Stolni tenis je opet in, pogotovo u tim zemljama uz Njemačku, treba raditi novu strategiju i projekte na tom valu. Ako bude ako, ne brinem se za budućnost - kazao je Primorac.