Zoran Vulić na Poljudu: Imao je sastanak s predsjednikom?!

Svaki put kad Hajduk ostane bez trenera, vi se sjetite mene, a mene niti tko zove, niti sam u ikakvim planovima i kombinacijama – nebrojeno puta ponovio nam je Zoran Vulić kad bi ga zadnjih desetak godina nazvali za provjeru informacije da je među kandidatima za preuzimanje Hajduka.

Ovoga puta nismo ga zvali, isključivo zbog toga što njegovo ime i nije spominjano među imenima potencijalnih kandidata. No jutrošnji slučajan susret na Poljudu probudio je našu sumnju.

- Zorane, evo, ovoga puta vas nismo zvali, a vi na Poljudu. Službeno ili... - upitali smo ga.

- Ma kakvi, otišao sam malo do Sizge (fizioterapeut Hajduka Domeniko Sisgoreo op.p.), imam nekih problema s nogom – nasmijao se Vulić.

E sad, je li to bio lažnjak ili ne pokazat će vrijeme, no par sati kasnije, neslužbenim kanalima s Poljuda se proširila vijest kako je ime Zorana Vulića spominjano u kontekstu kandidata za upražnjeno mjesto trenera.

Je li se Vulić sastao s Huljajem i Bjelanovićem, a novinarima prodao priču kako je došao na terapiju, nemoguće je provjeriti, no ovako, na prvu, dojam je da se Vulić sastao s njima i da je on ozbiljan kandidat.

Odustajanjem Tudora, u igri za nasljednika Željka Kopića i dalje su ostali Edoardo Reja i Siniša Oreščanin, a novo/staro ime je dakle Zoran Vulić. Reja je u par navrata kazao kako je spreman preuzeti Hajduka te kako bi s njim stigao i kondicijski trener Luigi Febbrari, koga igrači Hajduka jako cijene. Siniša Oreščanin je trener B momčadi, koji je uvijek na raspolaganju klubu.

To je uostalom i bila davna ideja Hajduka, da se kroz B momčad koja ima isti program, treninge i taktičke postavke kao i A momčad, pripremaju igrači, ali i treneri koji bi u svakom trenutku mogli preuzeti vođenje prve momčadi. Je li prerano Oreščanina bez posebnog iskustva u ovako kriznom trenutku gurnuti u žrvanj teško je reći, no on je sigurno opcija ako se ne pronađe drugo rješenje.

Ukratko, Vulić je kao novo ime na popisu izbio u prvi plan kao najozbiljniji kandidat, Reja je još uvijek u kombinacijama i ne treba ga otpisivati, a ako se u naredna dva dana ne pronađe rješenje, onda rastu akcije Oreščanina. Tudor se sam isključio iz kombinacija...