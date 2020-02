Zovi Nikolu za titulu: Bila sam bez partnera i sjetila se njega

Dragutin Mitić, Iva Majoli, Goran Ivanišević, Marin Čilić, Ivan Dodig, Mate Pavić. U tome se društvu od subote nalazi i Nikola Mektić (31) kao sedmi hrvatski osvajač Grand Slama u seniorskoj konkurenciji.

Zagrepčanin je s Čehinjom Barborom Krejčíkovom pobijedio Britanca Jamieja Murraya i Amerikanku Bethanie Mattek-Sands 5-7, 6-4, 10-1 u nedjeljnom finalu mješovitih parova na Australian Openu.

- Nevjerojatno je bilo pogledati rezultat (u produženom tie-breaku). Definitivno nije bilo lagano, svaki je poen bio stresan, finale je, ali bili smo puno bolji i pobijedili smo 10-1 - rekao je Mektić i otkrio tajnu uspjeha:

- Oboje smo dobri igrači, haha. To je važno za dobro partnerstvo. Razumjeli smo se od početka, prilagodili se na igru, Barbara je jako dobra osoba, energija je bila jako dobra, nije bilo problema u komunikaciji i to je bio ključ.

A kako je došlo do suradnje? Priča je pomalo nevjerojatna...

- Ovo nam je bio prvi turnir i, da, nekako se poklopilo. Trebala sam igrati s Rajeevom Ramom, ali imao je nekih problema u podsezoni i rekao mi je da neće igrati. Imala sam Nikolin broj u imeniku, poslala sam mu poruku i za pet minuta mi je odgovorio "Bio bih sretan igrati s tobom". Rekla sam mu "Da, idemo osvojiti titulu" - rekla je Barbora.

- Poslao sam "Da" prije nego što se stigla predomisliti, haha - ubacio se Mektić.

- Mjesec dana kasnije imamo ovaj trofej i... Ne mogu vjerovati. Moram zahvaliti Nikoli jer je igrao sjajno, pogotovo u finalu. Bez njega ne bih mogla osvojiti naslov - dodala je Čehinja.

Krejčíková je postala prva tenisačica koja je obranila titulu u mixu još od legendarne Jane Novotne, svoje sunarodnjakinje s kojom je godinama surađivala. Preminula je 2017. u 50. godini nakon borbe s karcinomom.

- Teško mi je govoriti o tome, bile smo bliske. Živjela je blizu mene, oko 15 minuta, naučila sam puno stvari od nje. Bila mi je mentorica, heroj i kad god igram pokušavam razmišljati što bi ona učinila, kako bi me savjetovala i slično. Volim misliti o njoj kad god mogu, još sam tužna. Bila mi je trenerica, učila me i udarce i vježbe u teretani. Poslije mi je bila mentorica i teško je bilo prolaziti kroz sve to što joj se dogodilo - rekla je Krejčíkova.

Foto: Reuters/PIXSELL

Igrala je 15 mečeva u Melbourneu u tri konkurencije i dobila njih 13. U ženskim parovima sa sunarodnjakinjom Kateřina Siniakovom ispala je u polufinalu, a u singlu ju je u drugom kolu izbacila Ruskinja Jekaterina Aleksandrova.

- To je sigurno nekakav rekord, mislim da nitko nije igrao toliko mečeva na jednom turniru. Divim joj se kako je sve to izgurala, bila je umorna, noga joj nije bila savršeno, ali nekako smo uspjeli - kazao je Mektić.

Hoće li doći do stalne hrvatsko-češke suradnje, zanimalo je novinare.

- Nismo razgovarali o tome. Hvala Rajeevu što nije igrao s njom, haha. Moramo vidjeti što će biti s njom, igra u tri kategorije. Na njoj je da odluči, a ja sam uvijek za to - rekao je Nikola.

Postao je bogatiji za oko 450.000 kuna. Poprilično mizerno kad se u obzir uzme nagrada za osvajače singlova Sofiju Kenin i Novaka Đokovića od 18,5 milijuna kuna, ali... Čovjek je osvojio Grand Slam.

Hrvatski naslovi na Grand Slamu (seniori)